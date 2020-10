Miles de surferos se reúnen sin guardar las normas para ver las olas de Nazaré

En un día que prometía olas gigantes en Nazaré (Portugal), miles de aficionados al surf se reunieron en el acantilado de Praia do Norte, en una concentración masiva en la que las mascarillas y la distancia de seguridad brillaron por su ausencia.

Según dijo el alcalde, Walter Chicharro, en entrevista con TVI24, no pudieron hacer nada para impedir el evento: "Había un pronóstico de olas gigantes y vinieron surfistas de todo el mundo. Debemos darnos cuenta, como no es un evento, además, que el país no está cerrado, ni Nazaré está cerrado. De hecho, yo mismo no tengo la autoridad para cerrar Nazaré ", señaló .

Mientras tanto, la Cámara y la Capitanía de Nazaré decidieron cortar el acceso peatonal a la carretera para contener la excesiva concentración de público y garantizar las condiciones de seguridad.

El fenómeno vivido estos días en la playa portuguesa precede a la celebración del campeonato de olas grandes, previsto para el próximo mes de noviembre.