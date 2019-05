El papa Francisco ya tiene su selección de fútbol femenino, aunque no rival oficial

Después de una larga espera, el Vaticano acaba de fundar la primera selección de fútbol femenino de su historia y ya tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: el 26 de mayo, cuando el equipo, formado por mujeres que trabajan en el Vaticano y por esposas e hijas del personal, debutará en partido amistoso contra la Roma, de la Serie A.

"El papa Francisco ha dado un impulso considerable a las mujeres dentro del Vaticano, por lo que esta iniciativa es una extensión de eso. Hemos tenido un equipo masculino durante 48 años, así que era justo ofrecer la posibilidad a las mujeres que trabajan en el Vaticano de practicar este deporte", explica Danilo Zennaro, representante del deporte en el Vaticano, en este artículo de 'The Guardian'.

A pesar de que la mayoría de las jugadoras son amateur, hay tres de ellas que han jugado en alguna primera división europea en algún momento de su carrera, mientras que la gran estrella futbolística, Eugene Tcheugoue, es una reconocida figura en la industria de la música de su país, Camerún. Por su parte, la seleccionadora es Susan Volpini, la responsable de la Asociación de Mujeres en el Vaticano.

Tras el partido contra el AS Roma, disputarán otro amistoso internacional en Viena, donde la selección femenina del Vaticano participará en un torneo organizado por el hospital infantil de la Santa Sede, Bambino Gesù. Sin embargo, no tienen presión, según Zennaro: "Incluso si pierden 30-0, no importa. Lo que importa es que estas mujeres tengan la oportunidad de conocer a jugadoras profesionales. Ganen o pierdan, también se trata de crear conexiones y amistades".

Sin posibilidad de jugar en competiciones internacionales

Actualmente, la selección masculina de fútbol no puede participar en ninguna competición oficial, dado que no es miembro de la FIFA y sus partidos no son reconocidos por esta entidad. A pesar de ello, ha disputado varios partidos amistosos contra otros combinados desde su debut internacional en 1994 contra San Marino B.

Una situación similar a la que vivirán las integrantes de la selección femenina: al margen de la FIFA, la UEFA ha evitado confirmar a este diario si ya han iniciado conversaciones con el Vaticano para incluir al equipo en futuras competiciones, ni tampoco ha querido aclarar si aceptaría esta situación.

Parece improbable que la selección femenina del Vaticano consiga lo que los hombres no han podido hasta ahora. Sin embargo, de las palabras de Zennaro se deduce que tampoco es una aspiración real a corto plazo. Por el momento.