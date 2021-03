El príncipe Guillermo ante la acusación de los duques: "No somos racistas". 

El príncipe Guillermo ha asegurado este jueves que la familia real británica "no es racista" y ha matizado que no ha hablado con su hermano, el príncipe Enrique, desde la entrevista que concedieron los duques de Sussex a Oprah Winfrey. "No somos una familia racista", ha aseverado el duque de Cambridge, en declaraciones a los medios. De forma paralela, ha indicado que "planea" hablar con Enrique.

Entre otros temas, Enrique y Meghan Markle abordaron el racismo, la salud mental y el tratamiento que les han dado los medios de comunicación y otros miembros de la familia real británica. Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fueron las conversaciones sobre supuestas "preocupaciones" por el color de la piel del hijo de los duques, Archie, puesto que Markle es birracial. Winfrey matizó horas más tarde que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, hablaron nunca con la pareja sobre el color de la piel del bebé.

La Casa Real británica se declaró "preocupada" por las acusaciones de racismo vertidas en la entrevista y subrayó que las aseveraciones tenían que tomarse "muy en serio", asegurando que la familia las abordaría "de forma privada". El Palacio de Buckingham afirmó, en un comunicado, haberse "entristecido" al conocer los desafíos a los que se enfrentaron los duques de Sussex durante su tiempo en Reino Unido.