Putin pide medidas a su Gobierno para calmar el efecto de la crisis del gas en UE.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió hoy al Gobierno ruso preparar un conjunto de medidas para reducir el impacto negativo del aumento de los precios del gas en Europa, que podrían afectar la economía del país, pero en especial al sector agropecuario y a la rama gasística. "Es necesario no solo analizar lo que podría suceder próximamente, sino también presentar un conjunto de medidas que garanticen los intereses de nuestros productores agropecuarios y contengan el alza de precios de los alimentos", dijo.

El mandatario ruso indicó que Rusia no está interesada en "un crecimiento infinito de los precios de los combustible, incluyendo el gas", ya que podría afectar el consumo de esta fuente de energía, algo posible con los actuales precios. "Si hay una reducción del consumo (...) afectará también a nuestras compañías productoras, incluyendo a Gazprom", afirmó. Las medidas que debe proponer el Gobierno deberán estar encaminadas a equilibrar "las consecuencias negativas que podrían tener lugar en los mercados mundiales y de algún modo repercutir en la economía de Rusia", dijo.

"No se trata de aprobar medidas alarmistas, sino verificadas, preparadas de antemano, bien calculadas", puntualizó. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, observó que la crisis gasística en Europa ya ha conducido al cierre de fábricas metalúrgicas y de producción de fertilizantes en Europa y constató que esto podría conducir a un incremento de los precios de los alimentos en el país. Además, añadió que Rusia no espera que se logre "un equilibrio de la oferta y la demanda del gas en Europa a corto plazo", aunque no descartó que la situación climática incida en este proceso.

Al pedir al gabinete de ministros esta propuesta anticrisis, Putin observó que varios países europeos han aprobado medidas de apoyo a la población que podrían conducir a un desequilibrio el consumo de gas y electricidad entre el sector doméstico y la industria. Aunque dijo que "es correcto apoyar a la gente", esto obligaría según él a la industria a reducir el consumo de energía, lo cual conduciría a un incremento de los precios de los bienes de consumo.

El mandatario ruso indicó que este tipo de ayuda "superficial" y vinculada "a la coyuntura política interna" dictada por procesos electorales en algunos países europeos se reflejará de un modo u otro en el bolsillo de los ciudadanos europeos, ya que los precios comenzarán "a subir en cadena". "No estamos en el vacío y lo que sucede en el mercado energético mundial repercute en nosotros de un modo u otro", constató.