EEUU advierte de que el repliegue ruso de las proximidades de Kiev "no es real"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha preferido este martes mostrarse cauto ante la noticia de que Rusia reducirá "drásticamente" sus operaciones militares en Kiev y Chernígov y ha reafirmado el apoyo al Ejército ucraniano, descartando al mismo tiempo relajar las sanciones económicas impuestas a Moscú. El Pentágono afirmó hoy que Rusia ha movido "un número pequeño" de unidades en la última jornada en las proximidades de Kiev y descartó que se trate de "una retirada real", ya que mantiene "la vasta mayoría" de sus tropas allí.

"Creemos que esta es una reubicación, no un repliegue real, y deberíamos estar todos preparados para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania", dijo el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, en una rueda de prensa. Kirby señaló que "nadie debería engañarse con la reciente afirmación del Kremlin de que, de repente, reducirá los ataques militares contra Kiev o cualquier otra información de que va a retirar todas sus fuerzas". "Consideramos que están en una posición defensiva, desde hace días han dejado de intentar avanzar hacia Kiev y han adoptado una especie de postura defensiva", dijo Kirby,

Por su parte Joe Biden se muestra desconfiado. "Ya veremos. No digo nada hasta que vea cuáles serán sus acciones. Veremos si cumplen con lo que sugieren", ha zanjado el presidente Biden durante una rueda de prensa en la que ha dejado claro que Washington "seguirá manteniendo vigentes las sanciones" y "brindando al Ejército ucraniano ayuda para defenderse". "Seguiremos vigilando de cerca lo que sucede", ha dicho Biden poco después de que las autoridades del Ministerio de Defensa de Rusia anunciaran que reducirán "drásticamente" sus operaciones militares en las ciudades de Kiev, y Chernígov tras unas conversaciones "constructivas" con Ucrania en la ciudad turca de Estambul.

No obstante, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones con Ucrania, Vladimir Medinski, ha matizado este martes que la reducción de las operaciones militares en Kiev y Chernígov, anunciada tras unas conversaciones en Estambul, "no significa un alto el fuego". "Esto no es un alto el fuego", ha recalcado Medinski, que ha calificado el paso como el "deseo" de Moscú "de llegar gradualmente a una reducción de la escalada del conflicto al menos en esas direcciones".

El Ejército ruso inicio hoy el repliegue de parte de sus tropas de los alrededores de Kiev y de la asediada ciudad norteña de Chernígov para centrarse en la conquista del Donbás, objetivo primordial de la actual campaña militar rusa en Ucrania. "El enemigo ruso lleva a cabo la retirada de unidades individuales de los territorios de las regiones de Kiev y Chernígov", informó el Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su último parte militar del mediodía.