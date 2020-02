Siria ataca Turquía y desata represalias: habrá más bombardeos por sus "héroes"

El Ejército de Turquía ha ejecutado en la madrugada de este viernes una serie de bombardeos contra objetivos del Ejército sirio en respuesta a la muerte de 33 militares turcos en un ataque de Damasco en la provincia de Idlib (noroeste). Según las informaciones facilitadas por el diario turco 'Daily Sabah', los objetivos atacados se encuentran en las provincias de Alepo (norte), Hama (centro) y Latakia (oeste).

Asimismo, el Ejército turco ha atacado con fuego de artillería objetivos militares sirios en líneas de frente en Idlib. El Ejército sirio no se ha pronunciado al respecto y por el momento no hay informaciones sobre bajas. El director de Comunicación de la Presidencia turca, Fahretín Altun, ha destacado que "la sangre de los soldados héroes no será en vano" y ha agregado que las operaciones militares del país en Siria "continuarán hasta romper las manos extendidas hacia nuestra bandera".

Mira también Israel realiza un ataque a gran escala contra objetivos militares de Irán y Siria

Por otra parte, Altun ha solicitado que "no se sea un mero observador en Idlib", antes de hacer referencia a "lo ocurrido en el pasado en Ruanda y Bosnia y Herzegovina", según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. El portavoz del gubernamental Partido Justicia y Democracia (AKP), Omer Celik, ha señalado además que Turquía reconoce ahora "a todos los elementos del régimen de (el presidente sirio, Bashar) Al Assad" como "objetivos hostiles", según 'Daily Sabah'.

Asimismo, el líder del Partido de Acción Nacionalista de Turquía (MHP), Devlet Bahceli, ha indicado que "las operaciones terrestres y aéreas deben ejecutarse inmediatamente en Idlib", al tiempo que ha mostrado su apoyo al Gobierno en este sentido.

"El MHP estará al lado del Gobierno, independientemente del precio de cualquier decisión política o militar que tome", ha informado la citada agencia. Los ataques turcos han sido llevados a cabo después de que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, convocara una reunión de seguridad de emergencia tras la muerte de los militares turcos en un ataque de las Fuerzas Armadas sirias en el noroeste del país árabe.

Mira también Turquía anuncia la captura de la hermana de Al Baghdadi cerca de la ciudad de Azaz

Fuentes de seguridad citadas por 'Daily Sabah' han indicado que todos los ministros, así como el jefe de los servicios de Inteligencia, Hakan Fidan, están presentes en el encuentro, que se ha desarrollado en el Palacio Presidencial y ha durado seis horas. El gobernador de Hatay, Rahmi Dogan, había confirmado la muerte de nueve militares en un ataque sirio, cifra que ha elevado posteriormente a 29 y después a 33, en el marco de la ofensiva de Damasco contra los rebeldes en Idlib, respaldados por Ankara.

Asimismo, ha cifrado en 36 el número de militares heridos en el ataque sirio. "Hay heridos en estado crítico (por el ataque) y están siendo atendidos en el hospital", ha dicho Dogan, en declaraciones a Anatolia.

Contactos con la OTAN y EEUU

Fuentes diplomáticas citadas por Anatolia han desvelado que el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha mantenido una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sin que hayan trascendido detalles.

Asimismo, el portavoz de la Presidencia, Ibrahim Kalin, ha mantenido otra conversación telefónica con el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Robert O'Brien. Durante la tarde de este mismo jueves, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, había indicado que los resultados de las conversaciones con una delegación oficial rusa sobre la situación en Idlib serán anunciados "en cualquier momento".

Mira también Rusia despliega en el norte de Siria 300 militares más con 20 vehículos blindados

Akar ha mantenido además una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Mark Esper, en la que han intercambiado puntos de vista sobre cómo resolver el conflicto en Idlib, tal y como ha señalado el Ministerio de Defensa turco. Por otra parte, el observatorio para Internet NetBlocks.org ha confirmado que Twitter no está disponible en el país desde las 23.30 horas (hora local) para los usuarios de Turk Telekom "tras un supuesto ataque contra tropas turcas en Idlib".

La muerte de los 22 militares turcos ha tenido lugar un día después de la muerte de otros dos en un bombardeo sirio en esta provincia. Ankara aseguró haber respondido con ataques contra posiciones militares en la zona. Las autoridades turcas han asegurado este mismo jueves haber "neutralizado" a más de 1.700 "elementos del régimen" en operaciones en Idlib durante los últimos 17 días. Ankara usa este término para referirse a muertos, heridos y capturados.

Recrudecimiento de los combates

Durante la jornada, Erdogan había destacado que los acontecimientos en Idlib "van ahora a favor" de Ankara, horas después de que los rebeldes respaldados por el Ejército turco se hicieran con el control de la estratégica localidad de Saraqeb, situada en la autovía que une Damasco, la capital, con la provincia de Alepo, en el norte del país.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha detallado en su página web que las tropas sirias han lanzado un contraataque horas después con apoyo aéreo ruso para intentar recuperar el control de Saraqeb. Por su parte, fuentes militares sirias citadas por la agencia estatal de noticias del país árabe, SANA, han acusado a "terroristas con apoyo directo turco" de disparar misiles antiaéreos contra aviones militares sirios y rusos en la zona.

Mira también Un escenario "español" para negociar la solución a la guerra más cruel del mundo

Sin embargo, fuentes citadas por Anatolia han negado que las Fuerzas Armadas turcas hayan abierto fuego contra aviones militares rusos en la zona, al tiempo que han destacado la importancia de aplicar el acuerdo alcanzado en Sochi en 2018. Los gobiernos de Turquía y Rusia, que apoyan a bandos distintos en el conflicto, alcanzaron en Sochi un acuerdo para crear una zona desmilitarizada en Idlib para impedir una ofensiva del Ejército contra la provincia.

Por otra parte, Turquía, Rusia e Irán son los garantes del conocido como proceso de paz de Astaná, lanzado en Kazajistán en enero de 2017 para poner fin a la guerra en Siria. El proceso va en paralelo al impulsado por Naciones Unidas en Ginebra. La provincia de Idlib y zonas de las de Alepo y Hama se encuentran en manos de varios grupos armados, el más importante de los cuales es el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS). El Gobierno de Siria ha defendido que la ofensiva es parte de su lucha contra el terrorismo en el país.