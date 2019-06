Son jóvenes, multimillonarios... y exigen a los políticos pagar más impuestos

Liesel Pritzker Simmons es inmensamente rica. Pero pertenecer a una de las familias más acaudaladas de EEUU también le genera un conflicto. "Es hora de que quienes hemos sido bendecidos con un éxito financiero extraordinario contribuyamos más al bien común y al futuro de todos". Y Pritzker tiene claro cuál es el camino: "La mejor forma que tenemos de contribuir los que estamos en esta burbuja de buena suerte es querer pagar más impuestos", declara a la BBC.

Reconoce que su punto de vista es poco ortodoxo. Por ello, la semana pasada Pritzker y otros 17 multimillonarios explicaron sus argumentos en una carta abierta. Los problemas sociales y económicos de EEUU -señalan los firmantes de la misiva- han generado una crisis para los jóvenes, los más desfavorecidos y el medio ambiente. "No tenemos todas las respuestas pero podemos ayudar: impongan un impuesto a la riqueza; es nuestro deber moral y patriótico entregar un mayor porcentaje de nuestras fortunas".

Pritzker acordó con su marido Ian, heredero de una gran fortuna familiar, compartir su iniciativa con personas que tienen sus mismas sus inquietudes. El magnate financiero George Soros, el cofundador de Facebook Chris Huges o la heredera de Disney Abigail están entre los promotores de la iniciativa para pedir a los candidatos a la Casa Blanca, ya sean demócratas o republicanos, que apoyen un impuesto a la riqueza. "Podrían ser muchos más", dice Ian Simmons, "queremos que se sumen suficientes personalidades para activar el debate".

No se comprometen con ninguna propuesta en particular, pero una de sus sugerencias fue crear un impuesto de dos céntimos por dólar en activos que no afectaría a fortunas inferiores a los 50 millones de dólares. Dicho impuesto crecería hasta el 3% para aquellas que superen los 1.000 millones de dólares. El tributo -"patriótico" y "justo" según los firmantes de la misiva-generaría ingresos fiscales por más de 3.000 millones durante una década. Por ello, "fortalecería la democracia en el país" al reducir la desigualdad.

La carta -que ha provocado las críticas de columnistas y burlas en redes sociales contra el "club de los multimillonarios con conciencia"- se inspira en el plan de impuestos presentado por la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien se encuentra entre los cinco candidatos demócratas que lideran las encuestas de opinión.

El 74 % de los estadounidenses apoyan un plan como el que propone Warren, según una encuesta del diario 'The Hill', que también cuenta con el respaldo del inversionista Warren Buffett.

Aunque Buffett no figura entre los firmantes de la carta, ya en 2011 escribió una columna de opinión publicada en el diario 'The New York Times' en la que afirmaba apoyar la idea de aumentar los impuestos a los más ricos. Años después, en noviembre de 2017, más de 400 millonarios firmaron una carta al Congreso pidiendo a los legisladores que no redujeran sus impuestos. Por aquel entonces, el Congreso, dominado por los republicanos, discutía una propuesta del presidente Donald Trump para aplicar una rebaja fiscal.