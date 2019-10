Christian Gálvez y el futuro tras el abrupto final de 'Pasapalabra'

La plantilla de presentadores de Telecinco tiene cierta apariencia de tendencia menguante, pues la cadena prioriza un puñado de rostros reconocibles que terminan conduciendo la gran mayoría de los programas.

Jorge Javier Vázquez, Jordi González, Jesús Vazquez y Carlos Sobera son el cuarteto de hombres cabeza de cartel en los que más confía Telecinco como rostros de cadena. Hombres. Porque la paridad no existe en entre los maestros de ceremonia estelares del actual prime time. Hubo un tiempo en el que Christian Gálvez también estaba ahí, en esa terna. Incluso presentó 'Supervivientes'. Pero 'Pasapalabra' ha sido durante años y años su refugio de estabilidad.

Tras el abrupto final del concurso por la sentencia del Tribunal Supremo, ¿qué futuro le espera a Gálvez en Mediaset? Si no se llega a un acuerdo con ITV para que el programa vuelva, lo lógico es que Telecinco probara un nuevo concurso en esta misma franja horaria con Christian Gálvez como presentador.

De esta forma, la cadena facilita un trasvase de espectadores de 'Pasapalabra' a lo nuevo con un comunicador que identifican con el rosco y que transmite una personalidad familiar que es perfecta para este tipo de formatos. Sería una buena táctica, pero sólo una pronosticable táctica.

Porque el final de la historia de 'Pasapalabra' aún no está escrito. Habrá más giros dramáticos. El formato es un estandarte tan fuerte de audiencias que ITV lo volverá a colocar en nuestro mercado como poseedora de los derechos de emisión que le ha sido reconocido por el Supremo. Pero en qué cadena. El futuro lo dirá.

De momento, Christian Gálvez no ha podido despedirse de su audiencia. El martes dijo adiós como un día más, pues su concurso seguía grabándose con normalidad. Aunque no sabía que el resto de esos programas ya grabados pintan que no verán la luz jamás.