El shock del cierre de la Academia de 'OT'

La academia de 'Operación Triunfo' se va quedando vacía poco a poco. Este lunes, Noemí Galera comunicó a los concursantes la noticia: TVE y Gestmusic han acordado que el programa se suspenda ante la imposibilidad de seguir realizando galas por la situación de estado de alarma.

Nía se llevó las manos a la cara. La frustración se plasmó en el rostro de unos concursantes que, aislados, aún no son conscientes del problema que existe al otro lado de la puerta de esa escuela perdida en Tarrasa.

El escalofrío de sentir que tu vida se para, que esa aspiración por la que tanto peleaste en un multitudinario casting se queda en pausa, se ha transmitido en directo a través del canal 24 horas. Y el espectador también ha sentido suya esa preocupación de los jóvenes concursantes, que nos recuerda que todo lo que está sucediendo va en serio.

La imagen de los alumnos en shock por la paralización del programa no se ha visto con el morbo con el que suele verse cualquier acontecimiento drástico de un reality show. Es histórica, porque la hemos sentido como propia. Al final, con esta noticia, los chavales han afrontado el trance de asimilar la relevancia de este momento como el mismo espectador ha tenido que interiorizar este pasado fin de semana, tras días en lo que nos costó ver el problema real y su calado.

Pero, al menos, para sobrellevar el choque, los concursantes de 'OT' han tenido tiempo para realizar su propio ritual de despedida. Entre maleta y maleta, se han ilusionado pensando en cómo se volverán a ver -"¡alquilaremos una casa!", decían- y, de pronto, se han puesto en la gran sala de ensayos de la academia a cantar tirados en el suelo algunos de los temas grupales de esta edición. Ha sido como una liturgia de purificación, para coger impulso de cara a una vuelta a sus casas después de una experiencia como esta parada en seco.

Y, de repente, han cantado la sintonía de 'Friends', 'I'll be there for you'. Noemí Galera les miraba apoyada en la puerta del salón de ensayo. Muy emocionada. Cómo no. Y los chicos le cantaban la canción a ella. "Estaré aquí para ti", le decían, aunque todo lo que han construido en esta edición se quede en el aire. Un poco como nuestras vidas.

A 11 de esta noche, ha terminado la emisión del canal 24 de horas de OT. Antes, los chicos que aún quedan allí, Eva, Nía, Bruno, Samantha y Flavio, han cantado, en pijama, 'Díselo a la vida', el que finalmente se ha convertido en himno de esta edición. Después, se han acercado a los espejos para decir adiós, a los espectadores y también a los cámaras que graban todo desde el otro lado. "¿A que sí que volveremos?", preguntaron. Y una cámara asintió, para alegría de los concursantes.

Después, marcharon a preparar sus maletas o a descansar. Los últimos planos de la emisión en directo fueron para Eva, enredada con su equipaje y escuchando en su móvil una canción que le compuso Hugo, que se había ido horas antes. Parecía que Eva ya sentía nostalgia de algo que acaba de terminar. Y también parecía que la chica estaba ajena a la hora que era, pero no, porque a las 11 se acercó una cámara y nos habló. "Ha sido la mejor experiencia de mi vida", dijo. "Gracias, os quiero", añadió finalmente cuando se apagaron las luces. Lo hizo mirando a los ojos de la cámara que son los ojos de los seguidores del programa.

Y se hizo el silencio. El silencio que también se ha instaurado en nuestras calles. Nada volverá a ser igual. Tampoco este OT. Habrá que parar para coger impulso y prepararnos para avanzar mejor. Cuando sea que podamos hacerlo.