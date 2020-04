Así se podrá ver el asteroide 1998 OR2 que este 29 de abril pasará cerca de la Tierra

Asteroide 1998 QR2. Es el nombre de la gigantesca roca que este miércoles 29 de abril pasará 'cerca' de la Tierra. Eso sí, no hay motivos para la preocupación, pues la distancia a la que pasará es de unos 6,2 millones de kilómetros. Algo así como lo equivalente a lo que nos separa de la Luna, multiplicado por ocho.

Vale, entonces, ¿por qué ha sido calificado como 'potencialmente peligroso'? Simplemente por su gran tamaño, que es de 1,7 kilómetros de largo y 4 mil metros de ancho. Es una forma de denominarlo de la NASA, pero nada tiene que ver con que conlleve un riesgo de impacto.

De hecho, dado su enorme tamaño, no es necesario un equipo profesional para poder verlo desde la Tierra, pues podría bastar con un telescopio de 6 u 8 pulgadas.

¿Cómo se puede ver?

Ya que, aunque se disponga de un telescopio, ver un asteroide no es algo que sea, digamos, sencillo. Hay varias formas de seguir su paso a través de Internet.

Por ejemplo, la página VirtualTelescope.Eu iniciará una transmisión oficial para poder apreciar la gran roca. Serán más de 24 horas de transmisión.

La NASA también tendrá una emisión en vivo, desde la que poder seguir el paso de la gigantesca roca.

¿A qué hora pasará el asteroide?

Según los pronósticos, la hora de mayor acercamiento a la Tierra, será a las 10:56 a.m (hora española). En otros puntos como Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela será a las 5:56 a.m, mientras que en Argentina y Uruguay será una hora más: a las 6:56 a.m.

Observatorio de Arecibo capta imágenes por radar del Asteroide 1998 OR2, una roca espacial de al menos 2 km, que pasará de forma segura por la vecindad de la Tierra el 29 de Abril.

¿Qué dice la NASA de este asteroide?

El pasado lunes, varios expertos de la NASA respondieron a las preguntas de los internautas en un vídeo en directo que organizaron para hablar sobre esta roca que ha despertado la curiosidad casi global.

"El asteroide 1998 QR2 no representa una amenaza para nuestro planeta, pero aún podemos aprender mucho estudiándolo", dijo la agencia.

Llevan estudiando esta roca alrededor de 20 años y se ha predicho su acercamiento durante mucho tiempo. "De los asteroides que se acercarán a la Tierra, es uno de los más grandes", sentenció.

Eso sí, no hay motivos para la preocupación, pues señalaron también que de la lista de objetos detectados actualmente "no hay asteroides de gran tamaño que tengan posibilidades significativas de impactar la Tierra".