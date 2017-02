Junta anuncia una mesa técnica que estudie la viabilidad de un futuro Museo Arqueológico en el Banco de España

Etiquetas

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha anunciado este miércoles la creación de una mesa técnica para abordar y estudiar la viabilidad de instalar un futuro Museo Arqueológico en el edificio del Banco de España. Dicha comisión, la cual se espera que se reúna lo antes posible, estará conformada por dos técnicos de las partes implicadas, es decir, del Ayuntamiento de Huelva, de la Asociación de Amigos del Museo Onubense, así como de la propia Junta de Andalucía.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera tras reunirse con el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, representantes de los grupos políticos del Consistorio y de la Asociación de Amigos del Museo Onubense.

Tras resaltar el tono constructivo del encuentro, Aguilar ha insistido en la importancia de abrir un proceso de diálogo de cara a que "Huelva cuente con un Museo Arqueológico en el Banco de España" puesto que "por nuestra parte no hay ningún problema". En concreto, la consejera ha explicado que su departamento encargó en 2010 un proyecto técnico para un centro cultural en el mencionado edificio, que no tuvo objeción alguna en su momento.

Por ello, la titular de Cultura ha señalado que dicho proyecto del centro cultural está terminado y se estudiará en la mesa técnica si es posible adaptar el mismo al objetivo de instalar un futuro Museo Arqueológico en el edificio del Banco de España.

"Vamos a estudiar la posibilidad de que el Museo Arqueológico vaya al Banco de España y Huelva tenga un museo como merece" en ese sentido, ha remarcado Aguilar, quien ha explicado que el Museo de Huelva en la actualidad alberga una parte arqueológica que ocupa más de 1.800 metros cuadrados y de otro lado está la zona de Bellas Artes.

El Museo de Huelva es propiedad del Gobierno central, pero la gestión es competencia de la Junta de Andalucía, como ha especificado Aguilar. De ahí, la necesidad, además, de abordar con el Ejecutivo la cuestión. Así, se abren dos líneas de trabajo: de un lado, la mencionada mesa técnica para estudiar si es viable que el futuro Museo Arqueológico se instale en el edificio del Banco de España y de otro, la negociación y el diálogo con el Gobierno al ser el propietario del actual Museo de Huelva, donde se encuentran las piezas arqueológicas.

Aguilar ha explicado que otro factor a tener en cuenta en este proceso es el horizonte temporal debido a que el proyecto que realizó la Junta para un centro cultural en el Banco de España está sujeto a fondos europeos y por tanto, supeditados a un calendario concreto, por lo que la mesa técnica debe "pisar el acelerador" de cara a establecer cuál es la solución definitiva a esta cuestión.

Asimismo, ha indicado que el alcalde y ella misma abordarán con el Gobierno la situación debido a la titularidad del Museo y de algunas piezas arqueológicas. Cuestionada por si la Junta realizaría un nuevo proyecto si el actual no es adaptable, la consejera se ha mostrado convencida de que "tendremos que ir a eso", de manera que si no es factible, habría que ir a un nuevo proyecto. No obstante, la consejera ha incidido en la importancia de no perder de vista el horizonte de los fondos europeos, establecidos en un marco de 2014 a 2020.

A su juicio, "el Museo Arqueológico que vaya al Banco de España debe ser el que Huelva merece", por lo que ha abogado por trabajar para "ofrecer lo más y lo mejor" a los vecinos de Huelva y sus visitantes. Respecto a los escollos que puede tener esta alternativa, ha hecho alusión al espacio al tener el edificio del Banco de España una cámara acorazada, pero confía en que en la mesa técnica se puedan plantear soluciones y abordar todos los factores a tener en cuenta.

Por su parte, el alcalde, Gabriel Cruz, ha mostrado su satisfacción por el encuentro ante el diálogo establecido y ha indicado que espera que "se inicie un camino riguroso y técnico" y "se recupere ese edificio histórico y la aspiración de un museo arqueológico para Huelva".

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Onubense, Blanca Romay, ha asegurado que ha salido contenta del encuentro y ha señalado la necesidad de que la mesa técnica se reúna lo antes posible y se trabaje de manera ágil, agradeciendo la "buena voluntad" de la consejera.