García-Alix se pasa al comisariado en PHotoEspaña para mostrar "lo sublime y lo heterodoxo"

El fotógrafo Alberto García-Alix ha programado seis exposiciones para la próxima edición del festival PHotoEspaña (que tendrá lugar del 31 de mayo al 27 de agosto) en las que, bajo el título de 'La exaltacion del ser', tratará de ofrecer una idea conjunta "de lo sublime y lo heterodoxo".

Con motivo del 20 aniversario de PHotoEspaña, el certamen ha querido obsequiar con una 'carta blanca' a uno de los principales fotógrafos españoles, quien ha optado por contar con nombres como Paulo Nozolino o Anders Petersen para esta ocasión, además de preparar un laboratorio editorial de una semana de duración en Tabacalera.

"Uno se reconoce en lo que ama y amo estos trabajos. Me siento identificado en esta pulsión que demuestran y, en el momento en que amo así algo, lo hago mio", ha señalado García-Alix durante la presentación de este proyecto, que contará con diversas sedes.

"No es un comisariado oficial, sino un corazón en el centro de la programación en el que intentamos que se adecuen los proyectos al lugar en el que van a estar", ha explicado María García, directora del festival, quien ha recordado que no habrá obra de Alix en ninguna de estas muestras --aunque sí coincidirá en el tiempo con una exposición del fotógrafo en la galería Juana de Aizpuru--.

Así, por ejemplo, Paulo Nozolino, Antoine d'Agata y Pierre Molinier estarán en el Círculo de Bellas Artes; las 300 fotografías al completo de 'Café Lehmitz', de Anderes Petersen, o las irreverentes imágenes de la mexicana Teresa Margolles podrán verse en CentroCentro; mientras que Karlheinz Weinberger mostrará su 'obsesión' por los cinturones en el Museo del Romanticismo.

EL MARQUÉS DE SADE

García-Alix ha resaltado que las dos premisas que guían a este conjunto de artistas es "clara: lo sublime y lo heterodoxo". "Lo sublime como exaltación corpórea de dolor y placer, que van de la mano, teniendo como principal referente de esta idea al Marqués de Sade. Lo heterodoxo como aquello que está fuera de norma", ha detallado.

La idea de esta línea argumental se le ocurrió a García-Alix tras dar con el nombre de un artista español con el que quería contar para la muestra y que, finalmente, no pudo tener: David Nebrada. "A raíz de él, todo vino de la mano Intentamos ponernos en contacto, pero fue imposible. Su editor de París nos cedía la obra, pero me parecía un poco inmoral presentar la obra de un autor vivo y que no estuviera presente", ha apuntado.

¿AUTOBIOGRAFÍA ENCUBIERTA?

Preguntado sobre si este conjunto de obras podría suponer una 'autobiografía' encubierta, el propio autor lo ha negado. "De hecho, mi trabajo está más cerca de lo subliminal que de lo heterodoxo, porque fotografío a través del trance y del sentido pasional de la mirada", ha aseverado, tras reconocerse "más interesado en Casanova que en el Marqués de Sade".

Finalmente, la selección de García-Alix no contará con ningún fotógrafo español,ya que "no había más espacio y no hay tantos autores que traten la temática" elegida. Respecto a la evolución de la fotografía y cómo ha afectado a su trabajo, ha bromeado asegurando "necesitar otra vida" para hacer el 'salto digital'. "La fotografía ha cambiado mucho, pero lo que no cambia es la emoción con la que miramos", ha concluido.