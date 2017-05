El escritor Jorge Calabria invita a descubrir Tbilisi en una novela sobre extranjeros asesinados

Etiquetas

El autor de 'Como un ciervo herido' destaca que Georgia es "el país más diverso, estable y libre del Cáucaso"

El escritor Jorge Calabria acaba de publicar la novela 'Como un ciervo herido' (Editorial Almuzara) en la que invita al lector a descubrir Tbilisi en una novela negra con una trama sobre la investigación de extranjeros asesinados en la capital de Georgia, que se ve en "la necesidad de defender a toda costa sus pretensiones como posible destino turístico internacional".

En una entrevista con Europa Press, el autor cordobés, que reside en Georgia, explica que el lector encontrará en su obra el conjunto de lo que siente por dicho país en general y por Tbilisi "en particular"; por cada cosa que le atrae, aunque admite que hay dos que le repelen.

Al respecto, apunta que "en muchos sentidos, Tbilisi es una ciudad imposible y absurda", de modo que "en realidad, la única forma de vivir aquí es comprender que cuando se siente afecto real por algo es casi siempre a pesar nuestro", según expone Calabria, quien apostilla que "si uno no se aferra a esa manera de sentir, Tbilisi es una pesadilla". Por tanto, asevera que tiene "la impresión de que todo esto transpira en la novela".

En este sentido, asegura que en Georgia y Tbilisi encuentra "toda la inspiración". "He vivido muchos años fuera de España y he viajado por muchos sitios que me han fascinado, pero ninguno me sugirió aventura literaria alguna. Hasta que me encontré con Tbilisi", confiesa el escritor, quien agrega que ahora le parece "inconcebible vivir aquí y no escribir".

Entretanto, relata que "como es el caso de muchas otras repúblicas que fueron parte de la Unión Soviética, el país aún tiene una comprensión más bien primitiva de conceptos como la economía de mercado o la separación de poderes en el Gobierno de la Nación". "La verdad es que la caída del poder soviético les dio la independencia, al mismo tiempo que los hundió en la miseria", según indica el autor.

A raíz de dicha caída, precisa Calabria, "vivieron mucho peor, sin servicios públicos, sin comida, sin calefacción, sin orden". Y, sin embargo, "tiraron para adelante con convicción y salieron del atolladero con dificultad", resalta el escritor, quien subraya que "con todas sus locuras --muchas-- Georgia es el país más diverso, estable y libre del Cáucaso". De hecho, afirma que si se vive en el país, "se comprendería el mérito de esta gente".

LA NOVELA NEGRA

A la hora de escribir esta novela negra, Jorge Calabria señala que no se considera "un gran aficionado al género" y apunta que quería expresar algo de lo que siente por esta ciudad y la gente que la habita, de manera que se puso a "escribir de unos personajes en el marco de una historia con bastantes elementos típicos de una novela policíaca". "Más que nada, para pasármelo bien mientras escribía", puntualiza el autor, quien destaca que al final le salió 'Como un ciervo herido' y los primeros lectores dijeron que era "una novela negra", algo que él aceptó.

En concreto, en el argumento se precisa que "entre Oriente y Occidente, en tierra de nadie, Georgia aún se esfuerza por superar su pasado de colonia soviética y recuperar sus señas de identidad como república independiente. Una identidad elusiva y a menudo ilusoria, pero la única que los ha mantenido vivos durante siglos".

De entre todas sus tradiciones, "ninguna es más querida para un georgiano que el deber de hospitalidad hacia el foráneo", de forma que en ese deber "arranca la trama de esta absorbente novela", donde el lector conocerá al inspector Luka Gordeziani, "mal preparado y sin experiencia previa en un caso de semejante envergadura", como es el de varios extranjeros asesinados en las calles de la capital.

Además, Gordeziani enrola a su ahijado Imeda, masajista ciego en los baños de sulfuro, en una investigación "cuajada de giros y sorpresas que lo conducirá hacia una zona de su pasado a la que nunca habría querido regresar". Pero Luka e Imeda no son los únicos personajes con protagonismo en esta "apasionante novela negra en la que Tbilisi, ciudad oscura, grotesca o bellísima --depende de quién o a qué hora la mire-- presta un inefable aire de melancolía a cuantos la habitan".

EL AUTOR

Cabe señalar que Jorge Calabria, de nacionalidad estadounidense, nació en Sevilla en 1963, pero creció en Córdoba, en cuya Universidad estudió Filología para terminar graduándose en la Escuela Superior de Arte Dramático. Durante esos años intervino en numerosas obras de teatro, como actor o director. Más tarde se trasladó a Estados Unidos y durante más de dos décadas ha residido en Boston, donde desarrolló su carrera como profesional de la educación.

Ha sido profesor de Español, Historia e Historia del Arte. Con el tiempo, comenzó a ejercer como director de centros educativos. En 2001 fue invitado a la República de Georgia para asistir técnicamente a la creación de una nueva escuela en la capital del país. De algún modo, Georgia se mantuvo en su mente durante muchos años y, en 2014, regresó a Tiblisi como director de esa misma escuela. En la actualidad reside en Georgia y, en su tiempo libre, cuando no está escribiendo o recorriendo las callejas de Tbilisi, enseña Kendo --esgrima japonesa-- a un numeroso grupo de alumnos de la ciudad.