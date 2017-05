Alejandro Sanz: "Venezuela está en la UVI y necesita ayuda urgente"

Etiquetas

Prevé un concierto "irrepetible" en el Calderón en el que habrá probables duetos con Shakira, Bisbal o Laura Pausini

El artista Alejandro Sanz, quien ofrecerá el próximo 24 de junio el concierto 'Más es Más' en el estadio Vicente Calderón, ha lamentado que Venezuela esté "en la UVI" y necesite "ayuda urgente", puesto que la "gente en la calle no tiene qué comer".

Preguntado en la rueda de prensa de presentación del concierto por su relación con Latinoamérica y, en especial, con Venezuela --fue vetado en un concierto en Caracas en el año 2007 por unas declaraciones sobre el dirigente Hugo Chávez--, el cantante madrileño ha asegurado que siente que debe "estar al lado de quien sufre".

"Y ése es el pueblo venezolano, que está en la calle, la oposición son ellos. No tienen qué comer y les reprimen de forma brutal y eso ha sido siempre así, yo tengo medio corazón en Latinoamérica y los temas de allí me tocan, siento que debo estar al lado de quien sufre", ha señalado, tras matizar que después de varios años tras su veto "las cosas han ido a peor y no a mejor".

Sanz ha reconocido que "ocurren muchas cosas en el mundo" y la gente también le cuestiona por ellas cuando habla de Venezuela. En este sentido, ha señalado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien dice que "se le cruzan cosas por la cabeza" y ha emprendido "una guerra" contra los medios de comunicación "muy peligrosa".

"Cuando quieres silenciar a la prensa es que algo va realmente mal. La guerra de Trump es contra los medios de comunicación y un presidente que empieza eso ya sabemos cuáles pueden ser los resultados", ha alertado. Respecto a España, también ha criticado que la corrupción es un "desastre" para el país, si bien recuerda que la Justicia "está intentando sortear obstáculos para hacer su trabajo".

Sanz también ha sido preguntado por el actor Antonio Banderas, de quien se ha reconocido como "un buen amigo", y quien recientemente ha anunciado su renuncia a poner en pie un proyecto en Málaga por un "trato humillante". "No conozco el tema, pero le conozco y ama su tierra profundamente, y todo lo que haga será por el bien de Málaga", ha indicado.

DUETOS EN EL VICENTE CALDERÓN

En cuanto al concierto --que agotó las 45.000 localidades tras 30 minutos a la venta--, Sanz ha señalado que será "único e irrepetible", si bien no ha querido dar demasiadas pistas de lo que se verá en el Vicente Calderón. Una de las novedades que sí ha visto la luz es la de una nueva versión de 'Y, ¿si fuera ella?', en la que hasta 17 voces de artistas reconocidos han participado en una canción cuyos derechos irán destinados íntegramente a Save The Children.

Juanes, Laura Pausini, Shakira, Antonio Orozco, Antonio Carmona, India Martínez, Malú, Vanesa Martín o David Bisbal son algunos de los nombres que participan en esta versión y sobre los que el cantante madrileño ha dejado entrever que participarán en el concierto del próximo 24 de junio, aunque sin confirmar si estarán todos.

Pese al homenaje al disco 'Más', Sanz ha defendido todos sus trabajos de los que "siempre se saca algo". 'Más' vendió cerca de 2,2 millones de copias en España y más de 6 millones en todo el mundo y consiguió estar 67 semanas en el número uno de la lista de ventas, cifras que son "irrepetibles a día de hoy".

"Ese disco se parió redondo, estuve un año encerrado componiendo y mi madre me dejaba la comida en la puerta. Todavía hoy lo escucho y siempre hay cosas que me sorprenden musicalmente, que siguen estando vigentes. La gente hizo suyo ese disco y formó parte de su vida", ha explicado, tras matizar no obstante que no toda su carrera "dependió" de este álbum. "He trabajado muy duro durante muchos años".

NUEVA REGULACIÓN PARA LA REVENTA

Precisamente, uno de los cambios que ha notado respecto a la época en que sacó el disco --del año 1997-- es el de la manera de consumir música, "a mucha velocidad" hoy en día, algo que "no es bueno". "La gente ahora no tiene mucha calma", ha lamentado, relacionando esto con la piratería.

"Ahora también tenemos el problema de la reventa, antes estaba a nivel de la calle, pero lo que me preocupa es que está llegando a las grandes plataformas. Esto beneficia a los dueños y perjudica a todos los demás, músicos y espectadores", ha concluido, después de reiterar la necesidad de una nueva regulación en este apartado que está en manos de "los técnicos del Ministerio de Justicia".