¿Por qué Bisbal es un adicto al submarinismo?... y otras confesiones

David Bisbal se ha puesto frente a los micrófonos de Juan Ramón Lucas antes de empezar su gira por España de su último álbum, 'Hijos del mar'. En su primer tema le vimos muy cerca de su Almería, donde Bisbal está como pez en el agua. Y precisamente algo de pez tiene: “uno de mis deportes preferidos es el submarinismo y lo he adaptado como forma de meditación. Para personas como yo es muy importante tener momentos así”, asegura.

Y precisamente Almería es donde empezará su gira. "Empiezo siempre las giras ahí porque es mi talismán y siento el calor y el apoyo de mi gente", asegura. “Voy a estar hasta octubre de gira y luego iré a Sudamérica. Una gira por España siempre te da la sensación de estar en casa con tu familia”.

Bisbal aprovecha los viajes "porque son momentos de soledad para recuperarme al cien por cien”. Y tiene otra máxima: "Lo más valioso es el tiempo, no el dinero. Si no tienes tiempo no puedes disfrutar lo que ganas".

Entre tanto ir y venir el cantante extriunfito asegura que "lo más importante es organizarse a la perfección. Me da tiempo para todo, para trabajar, para estar con mi familia, para disfrutar de lo que más me gusta".

Bisbal confiesa estar en forma (presume y mucho de abdominales) y que cada vez que se sube al escenario pierde peso "que luego recupero siempre con buena alimentación e hidratación". Otra confesión: "El piropo que más me gusta que me echen es el de que soy un artista muy trabajador".

El cantante también desvela que le nombraron embajador de UNICEF y "lo tomé con mucha responsabilidad". De hecho, "un día paramos de componer ‘Hijos del mar’ y vimos en el Telediario las horribles noticias que llegaban de las guerras internacionales. Nos inspiramos en ese dolor para hacer una canción aterradora pero muy bonita que plasma lo que sufren. Se me ocurrió donar todos mis derechos de autor".