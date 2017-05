Manel Navarro, camino de Eurovisión 2017: "Me paso las noches dándole vueltas a mi actuación"

Etiquetas

El representante de España en el próximo festival de Eurovisión 2017, Manel Navarro, se encuentra a escasas horas de actuar por primera vez en el escenario del Centro Internacional de Exposiciones de Kiev (Ucrania), que alberga la 62ª edición del certamen.

"He pensado muchas veces en mi actuación. Desde hace una semana me paso todas las noches dándole vueltas", afirma el joven nervioso, pero muy contento ante su inminente llegada a Kiev.

Según ha informado la Corporación RTVE este jueves 4 de mayo, Navarro ha asegurado haber descansado muy bien en su última noche en España.

"Si gano he prometido que me rapo el pelo", ha declarado el artista catalán, que confía en su amuleto --la mano de Fátima-- que le regaló su madre hace tres años. "Estoy seguro de que me va a dar suerte", ha añadido.

Así, la Corporación ha apuntado que el representante de España viaja a Kiev con cuatro maletas con más de cien camisas y una nueva guitarra. "Nuestra canción --'Do it for your lover'-- tiene buen rollo, playa, amistad... Simboliza un verano en España y espero que guste", confiesa el cantante.

Manel Navarro viaja a Kiev acompañado de sus amigos y músicos Edgar Regincos (bajo), Marc Monserrat (batería), y Pol Niubo (guitarra).

RTVE ha recordado que, tras aterrizar en Ucrania y tener una primera toma de contacto con los medios en el aeropuerto, a Manel le esperarán pocas horas para conocer el escenario de Eurovisión, que albergará en la final a 11.000 espectadores.

Así, el primer ensayo será este viernes 5 de mayo, a las 16.15 horas, y dispondrá de 30 minutos sobre el escenario para probar sonido, luces, posiciones.

Por último, RTVE ha anunciado que esa tarde ofrecerá una primera rueda de prensa con los medios acreditados al evento, que cada año congrega a más de 1.500 periodistas de todo el mundo y más de 200 millones de espectadores en televisión.