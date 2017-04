La banda jiennense Oddhums presentará su primer trabajo, 'The Inception', con directos en Andalucía y Portugal

Etiquetas

Oddhums presentará 'The Inception' con directos en diferentes puntos de la geografía andaluza además de la vecina Portugal entre finales de este mes y julio, lo que da muestra de la expectación que esta joven banda jiennense, creada hace apenas un año, ha generado con su primer trabajo.

Freg (guitarra), Keke (batería) y Will (bajo y voz) integran este grupo nacido en 2016 en Jaén y cuyo nombre refleja una declaración de intenciones sobre una música con identidad propia: "Hace referencia al fenómeno conocido como The Hum, un sonido que sobre cuyo origen no se ha podido encontrar explicación, a lo que delante añadimos 'odd', extraño en inglés; de modo que al final es como un juego de palabras, como zumbido extraño", ha explicado a Europa Press desde la formación.

Con sólo unos meses de andadura, se embarcaron en la autoproducción de su primer trabajo, 'The Inception', un EP grabado en los estudios Black Bunker por Kike Gutiérrez con cuatro temas donde se aprecia ese sonido propio en el que "se mezclan voces distantes, pasajes envolventes y ritmos pesados".

"No es que hayamos inventado nada, pero sí que hemos intentado hacer lo que nos salía desde dentro sin fijarnos demasiados en otros", han apuntado desde Oddhums, cuya música se mueve entre géneros como el post-rock, grunge, post-metal, sludge y ambient. En cualquier caso, hay quien reconoce en ellos referencias de "grupos dispares" como Neurosis, Soundgarden, Jesus & Mary Chain o Kyuss.

Con esta carta de presentación, a finales del año pasado cerraron un acuerdo con los sellos Inverse Records y Aneurisma Records para la promoción y distribución digital del EP, que también se ha editado en formato CD gracias al trabajo conjunto de Third I Rex y The Braves Records. Además, se puede descargar desde la 'bandcamp' del grupo.

"Estamos muy satisfechos de la acogida que está teniendo 'The Inception', de cuyo lanzamiento se han hecho eco medios y blogs especializados tanto españoles como internacionales con muy buenas críticas", han destacado sobre su primer trabajo, que ya han tenido la oportunidad de presentar en citas como Noche De Cuervos en Málaga, el pasado febrero.

Sin embargo, es a partir de ahora cuando Oddhums arranca una gira en la que hasta el momento tienen nueve fechas confirmadas en Andalucía y Portugal. Los días 27, 28, 29 y 30 de abril actuarán junto a Degraey en Córdoba, Málaga, Granada y Almería, respectivamente.

Ya en mayo, estarán el día 27 en Sevilla, en este caso junto a De la Cuna a la Tumba; mientras que el 10 de junio será el turno del Remate Fest en el municipio jiennense de Pegalajar. Julio será el mes para visitar Portugal con tres citas los días 20, 21 y 22: Lisboa, WoodRock Festival en Figueira da Foz y Portalegre.