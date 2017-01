Ricardo Arqueros, nuevo director de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería

Etiquetas

El dramaturgo almeriense Ricardo Arqueros es el nuevo director de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, que, en su trigésimo cuarta edición cambiará de fecha otra vez para celebrarse entre el 3 y el 20 de mayo.

Arqueros sustituirá a Carlos Góngora al frente de este evento a propuesta de la propia Asociación Cultural de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería y con el consenso de las administraciones que apoyan las jornadas, como el Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la Universidad de Almería.

Así lo ha explicado la concejala de Cultura, Ana Martínez Labella, en la rueda de prensa celebrada en el Consistorio almeriense para presentar al nuevo director de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. En el acto, la concejala ha estado acompañada por el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, la concejala de Cultura de Roquetas de Mar, María Dolores Ortega, el secretario de Promoción Cultural de la UAL, José Blas Fuentes, la representante de la Asociación de las Jornadas del Siglo de Oro, María del Mar Mañas, y el director, Ricardo Arqueros.

Ana Martínez Labella ha asegurado que la elección de Arqueros es "muy acertada, porque es joven pero sobradamente preparado" y ha destacado la "unión de las administraciones implicadas para sacar adelante unas jornadas que cumplen ya 34 años".

En ese sentido, Labella ha explicado que "para seguir avanzando unidas, estamos en vías de tramitación de un convenio que se suscribirá la próxima semana y plasmará el compromiso económico y las voluntades políticas de las administraciones aquí representadas con respecto al crecimiento de las jornadas".

Este convenio no contará con la presencia de la Junta de Andalucía, según ha destacado la concejala almeriense, que ha afirmado que ha hablado "con el delegado personalmente y me dijo que no iban a estar en el convenio, no lo iban a suscribir, pero sí seguirían colaborando con las jornadas. Hay que preguntarles cómo va a ser esa colaboración".

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha reafirmado el compromiso "de la Diputación con las jornadas, ya que, en estos dos años, he comprobado que merece la pena por la ilusión que se les pone y por eso seguiremos apoyándolas y llevándolas a toda la provincia".

Rodríguez ha declarado que "me gustaría muchísimo que las administraciones se sumasen a este evento, pero no puede ser sólo de palabra, sino que hay que pagar el pasaje completo para este viaje y no es algo sencillo". Además, le ha deseado al nuevo director "la mayor suerte, porque tiene un trabajo interesante por delante y no dudamos que lo desempeñará con mucho acierto".

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, María Dolores Ortega, ha explicado que el municipio seguirá acogiendo el Ciclo Académico, que se desarrolla en el Castillo de Santa Ana, y ha asegurado que "somos un equipo y seguro que esta edición, la número 34, es todo un éxito".

Desde la Universidad de Almería, José Blas Fuentes, secretario de Promoción Cultural, ha destacado la importancia de "que un proyecto del ámbito académico forme parte de la sociedad almeriense", gracias principalmente al peso del Ciclo Académico desde el punto de vista de la investigación.

EL NUEVO DIRECTOR, RICARDO ARQUEROS

El nuevo director de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, Ricardo Arqueros, nació el 11 de abril de 1981, es una persona muy implicada con el mundo del teatro, y una amplia trayectoria como actor y director, tanto a nivel nacional como internacional.

Es director escénico en la compañía 'Cambalache Teatro' y aúna su faceta de actor de teatro clásico con una línea de investigación en teatro físico y con la finalización de sus estudios como director de escenografía en la Escuela de Arte Dramático de Murcia.

Ricardo Arqueros ha afirmado estar "muy contento y orgulloso de volver a mi ciudad para encargarme del tercer evento especializado en teatro del Siglo de Oro más importante del mundo". Además, Arqueros ha explicado que su primer contacto con este evento fue "cuando era estudiante y, desde que las jornadas se cruzaron en mi vida, decidí ser un profesional del teatro".

El nuevo director de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro ha adelante que, la principal novedad de esta trigésimo cuarta edición es "el cambio de fecha al mes de mayo", en concreto, entre el 3 y el 20 de mayo. Además, Ricardo Arqueros ha adelantado que "se recuperarán espacios escénicos ya asentados, como el Teatro Apolo, y otros que han funcionado bien, como el Convento de las Claras" y que la Alcazaba no acogerá ninguna actividad de las jornadas "por la sencilla razón de que ya no es un lugar esencial para este nuevo proyecto".

Arqueros ha explicado que le gustaría presentar la programación definitiva de las jornadas "entre finales de febrero y comienzos de marzo", y espera contar con un gran cartel "a pesar de lo ajustado de las fechas, ya que hay cosas pensadas pero un proyecto de esta envergadura debería tener un año o diez meses de preparación. Aún así, hace días que trabajamos en ello".

En cuanto al proyecto, el director ha asegurado que la idea es "aprovechar lo positivo que ya tienen las jornadas, aportar cosas nuevas y seguir creciendo para ser un referente no sólo a nivel autonómico o nacional, sino también a nivel internacional" y ha destacado el papel protagonista que va a conceder este evento "a los estudiantes, porque no sólo serán el público del mañana, sino quizás quienes se encarguen del progreso del teatro".