Coca-Cola completa su oferta de bebidas sin azúcares añadidos en sus marcas con Powerade Zero Azúcar

Las ventas de bebidas sin azúcares de la firma en España ascienden a un 38% del portafolio total de bebidas

Coca-Cola ha completado su oferta de bebidas sin azúcares añadidos en cada una de sus marcas en España con el lanzamiento de Powerade Zero Azúcar, la variedad sin azúcar y sin calorías de Powerade, según ha informado la multinacional de bebidas refrescantes en un comunicado.

En concreto, la compañía ha explicado que este lanzamiento llega para completar su gama de productos sin azúcares y para que los consumidores puedan elegir la opción que mejor se adapte a su estilo de vida.

Coca-Cola ha realizado una campaña en la que brinda un homenaje a todas aquellas personas que hacen actividad física y que, día a día, se esfuerzan por superarse, sacar lo mejor de sí mismos y conseguir sus objetivos.

Esta iniciativa forma parte del lanzamiento de Powerade Zero Azúcar como parte de la apuesta de Coca-Cola por la innovación y de ofrecer diferentes opciones a los consumidores según su gusto, estilo de vida y necesidades.

En la actualidad, las ventas de bebidas sin azúcares de Coca-Cola en España ascienden a un 38% del total portfolio de bebidas de la compañía en el mercado nacional.

Por su parte, las ventas de Powerade, que se lanzó en 2003, se han incrementado desde entonces un 11% y amplía su portafolio de productos con cinco variedades diferentes como Powerade Ice Storm, Powerade Citrus Charge, Powerade Blood Orange, Powerade Powder, producto en polvo para preparar la bebida, además de Powerade Zero Azúcar.

Coca-Cola en España ha reducido un 38,36% el aporte de azúcares por litro del total de ventas de sus bebidas en los últimos 15 años, mientras que lo hizo un 2,82% en 2016 respecto al año anterior.

En el caso específico de las bebidas de la marca Coca-Cola (Coca-Cola Zero Azúcar y Coca-Cola Light), junto a sus variedades Coca-Cola Light Limón, Coca-Cola Light Sin Cafeína y Coca-Cola Zero Azúcar Zero Cafeína, ya suponen el 38% del total de ventas en este segmento en España.

IMPULSA ENVASES MÁS PEQUEÑOS PARA CONTROLAR LA INGESTA DE AZÚCAR

Por otro lado, la multinacional se ha marcado como objetivo principal en su hoja de ruta para el futuro convertirse en una "compañía total" de bebidas, que responda a los gustos y necesidades de los consumidores con más opciones de bebidas, menos azúcar, más información y envases más pequeños.

A lo largo de 2017, The Coca-Cola Company tiene previsto reducir el contenido en azúcar de más de 500 bebidas en todo el mundo, que se sumarán a la oferta total de bebidas que es ya de 3.900, ampliando la categoría de opciones bajas en azúcar, sin azúcares o sin azúcares añadidos.

Otro elemento clave del nuevo enfoque es que los consumidores dispongan de envases más pequeños. En la actualidad, cerca del 40% de las bebidas carbonatadas de la firma están disponibles en envases de 250 mililitros o menos. The Coca-Cola Company está desarrollando e impulsando envases más pequeños para que los consumidores puedan controlar su ingesta de azúcar y elijan la cantidad justa de su bebida favorita.