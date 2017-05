Damián Quintero, tras proclamarse campeón de Europa: "He salido al cien por cien y arriesgando"

Etiquetas

El karateca español Damián Quintero ha asegurado que salió "al cien por cien y arriesgando a tope" tras proclamarse campeón de Europa en la modalidad de katas en el Europeo disputado en Kocaeli (Turquía) al superar al turco Alio Sofoglou, cuarto en la clasificación internacional, por 3-2, al que ya había vencido esta temporada en el Abierto de Dubai.

"Lo he dado todo en el tatami, estoy contento con lo hecho, he salido al cien por cien y arriesgando a tope porque no tenía otra. Ha sido 3-2, no hace falta ganar 5-0. Estoy muy contento y esta medalla va para casa ya", señaló el número uno del mundo en esa modalidad, en declaraciones facilitadas por el Comité Olímpico Español (COE).

Además, considera que la participación ha sido "buena". "Es una nueva medalla de oro, la cuarta ya en individual. En general, la participación ha sido buena, algunos katas han ido mejor que otros", aseguró Quintero.

"Al final me he encontrado bastante bien, hay que decirlo, lo que pasa es que se nota la presión aquí en Turquía con la gente a favor de mi contrincante turco", apuntó tras conseguir su quinto título Europeo individual -tras los de Budapest 2013, Tampere 2014, Estambul 2015 y Montpellier 2016-, a los que hay que sumar otras tres medallas de oro en la modalidad de katas por equipos.