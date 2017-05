Ortiz (PPCV) critica que el Consell "en lugar de trabajar, monte fiestas conmemorativas de 'no se sabe qué'"

Etiquetas

La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha criticado que el Consell, "en lugar de trabajar y gestionar, se dedique a montar fiestas conmemorativas de no se sabe qué", en referencia a la celebración que organizó este pasado sábado Compromís con motivo de sus dos años de Gobierno en la Comunitat, que para Ortiz "solo han traído imposición, incapacidad y recorte de libertades".

En un comunicado, la 'popular' ha indicado que "la fiesta de ayer de Compromís no puede ser un espaldarazo" a las políticas de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "con una más que mala gestión con los centros de menores, con dependientes que no ven solucionada su situación, con centros de discapacitados que no cobran".

A su juicio, tampoco debe ser un "apoyo" al secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, que "ha creado un problema tras otro en la Conselleria", ni "una palmada en el hombro" al conseller de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, "sin duda el conseller más radical de este Gobierno" o "un mensaje de ánimo" al responsable del área de Economía Sostenible, Rafa Climent, que "aún no sabe cuál es el modelo que debe aplicar en Economía".

"Los cuatro, y todo el Titànic por extensión, tienen más motivos para agachar la cabeza que para celebrar sus dos años en el poder", ha aseverado, antes de añadir que los valencianos no tienen "nada que celebrar por los dos años de las últimas elecciones".

"En este tiempo hay un alarmante recorte de las libertades, un freno a las inversiones como consecuencia del sectarismo del Consell del Titànic y la asfixia de miles de valencianos que ven cómo una administración paralizada hace oídos sordos a sus reivindicaciones. En solo dos años vemos un Consell casposo, con políticas viejas", ha recriminado.

"VOLCARSE EN PROPAGANDA Y PLATÓS"

Eva Ortiz ha subrayado que "el balance de estos dos años lo ha resumido" el líder del Consell, Ximo Puig, "al afirmar esta semana en las Corts, literalmente, que 'queda casi todo por hacer'". "Los socialistas llevaban 20 años ansiando llegar a la Generalitat y ahora dicen que les queda todo por hacer, ni siquiera se esfuerzan en ocultarlo", ha aseverado.

A su juicio, "la realidad es que no hacen nada porque no trabajan y no saben; están anclados en políticas antiguas propias del siglo pasado". La secretaria general del PPCV ha insistido en que el Consell "es incapaz en la gestión y se dedica a hacer lo que ya hacía Compromís en la oposición: volcarse en la propaganda y los platós de televisión".

"Su única acción de gobierno es atacar al PPCV y quejarse de la herencia recibida. Y ya está bien, porque dos años de Gobierno no son dos días", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que el Ejecutivo autonómico esté "en las peleas internas del mestizaje, con altos cargos que no se hablan entre sí y con debates estériles cuando lo que está en juego es el futuro de la Comunitat".

Por todo ello, la 'popular' se ha mostrado convencida de que "cada día que pasa los ciudadanos se percatan de que lo de los gobiernos del cambio es todo fachada: rascas y no hay nada detrás, solo demagogia, incapacidad y lo peor: imposición y falta de libertad".