Dulceida revela quién gestiona su fortuna y por qué no sabe cuánto dinero tiene

Dulceida, la conocida bloguera española cuyo nombre real es Aida Domènech, ha revelado durante su entrevista en el podcast ‘La Pija y la Quinqui’ su forma de gestionar el dinero. La influencer ha dicho que no tiene acceso a su cuenta y tampoco tiene un Bizum propio, motivo por el que, según ha bromeado, sus amigos se meten con ella: “Soy la rara, sí”, ha dicho la creadora de contenido. Pese a ello, ha asegurado que ahora sí comparte Bizum en la cuenta común que tiene con su pareja Alba Paul Ferrer, con quien será madre próximamente.

Dulceida ha explicado en el podcast que su truco de ahorro es no ver el dinero que tiene y lo consigue con la ayuda de su madre, Anna Pascual, que es quien gestiona la cuenta: “De hecho, no puedo pagar cosas en Internet con mi tarjeta porque le llega a ella. Puedo, pero le tengo que pedir el código (de seguridad) a ella”. La bloguera tiene que preguntarle a su madre cómo va a su ahorro y es ella quien le actualiza la cantidad con la que cuenta. “Prefiero no verlo, sé que las cosas están bien”, ha explicado Aida.

De esta forma la influencer no sabe si tiene mucho o poco, según ha explicado, para evitar “rayarse”. Aún así, Dulceida cuenta con varias tarjetas con las que puede completar las transacciones del día a día sin necesidad de recurrir a su madre, aunque, le agradece su ahorro a ella, ya que sin ella no habría conseguido el colchón con el que cuenta. La bloguera no cree que no sea ahorradora, pero es su madre quien va destinando parte de las ganancias de su hija al ahorro, “yo no me acordaría”, ha dicho Dulceida durante el podcast.

La influencer también ha hablado sobre su consumo, asegura que es “cero gastona” y, aunque se considera generosa con los demás, a ella misma no se da grandes caprichos, aunque, si ha de dárselos, asegura que prefiere destinarlos a viajes.

Cuándo empezó la carrera como influencer de Dulceida

Aida Doménech comenzó su carrera como influencer cuando estos ni siquiera existían. La joven empezó en 2007 a subir fotos de sus looks a Fotolog, ahora cuenta con 3,4 millones de seguidores en Instagram, donde publica posts e historias que las marcas pagan a cambio de publicidad.

Además, la influencer ha creado y participado en diversos negocios a lo largo de su carrera que le han llevado a facturar millones, desde Dulce Week End SL (empresa que en 2022 facturó 3,3 millones de euros, según los datos del Registro Mercantil) a la agencia de representación In Management Agency, gestionada por Anna Pascual, su madre. Además en 2022 impulsó la creación de los primeros galardones que buscan poner en valor el trabajo de los creadores de contenido, los ‘Premios Ídolo’.