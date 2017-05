La huelga de docentes de US cumple su segunda jornada con un 80% de participación y sin acuerdo en el Sercla

Etiquetas

La huelga convocada desde este lunes por el Comité de Empresa de Personal Docente e Investigador (PDI) Laboral de la Universidad de Sevilla (US), promovida a su vez por la Asamblea de Profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor Interino por la "precarización" del colectivo, definida en las dificultades de promoción y el endurecimiento de los requisitos de acreditación, ha cumplido su segunda jornada con una participación similar a la del primer día y sin acuerdo entre las partes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

En cuanto a la participación, el colectivo vuelve así a cifrarla en un 80 por ciento --sin sumar los profesores que se han sumado por solidaridad, sin pertenecer al sector--, como el primer día, en el que, según los datos facilitados a Europa Press por la Hispalense, la incidencia del paro habría sido de un 9,65 por ciento, contando las clases de mañana y tarde, en los once centros que han pasado los datos.

La agenda del día se abría con una asamblea informativa frente al Rectorado y una posterior 'cacerolada' durante la celebración del Consejo de Gobierno de la institución en este edificio, en la cual los manifestantes han permanecido durante unas dos horas.

A mediodía se producía la reunión del Sercla entre el Comité de Huelga y el Vicerrectorado de Profesorado. Según ha explicado a Europa Press el portavoz de los afectados, Carlos Bueno, para el jueves hay prevista una segunda reunión, a partir de las 17,00 horas, en la que se verá un escrito que la asamblea hará llegar al rector, Miguel Ángel Castro, con los compromisos que se requieren de él para poder desconvocar el paro.

"Elaboraremos ese escrito en el marco del Comité de Huelga, lo discutiremos en asamblea y, si se aprueba, lo trasladaremos a nuestro rector: si lo acepta, estaremos en disposición de desconvocar", asegura Bueno. Por el momento, y hasta el jueves --día en el que se ha programado por la mañana una manifestación del campus de Ramón y Cajal al Palacio de San Telmo--, la huelga proseguirá.

De su lado, el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE) ha mostrado en un comunicado su apoyo al profesorado en huelga "frente a las tendencias privatizadoras que afectan a todo el sistema educativo". "Sus trabajos no están garantizados hasta que no se lleva a cabo la promoción interina, a la cual muchos no pueden acceder debido a la escasa oferta de plazas. La inseguridad laboral está servida en un panorama de disminución de plazas y aumento de la demanda de las mismas", explica la portavoz del MAE, Carmen Gordillo.

AFECCIÓN A UNOS 9.000 ALUMNOS

En total, la afección a alumnado en estas dos semanas finales de curso, con lo que ello conlleva en cuanto a la suspensión de exámenes finales y parciales, se calcula, de seguir estos índices dándose en jornadas posteriores, en unos 9.000 alumnos en la Hispalense.

La presidenta del comité de empresa, Ana Rincón (SAT), ha exigido de su parte "una solución fácil y colectiva a través de una adaptación automática de los profesores acreditados, ya que hemos cumplido con todos nuestros deberes pasando por un concurso público y siendo evaluados por una agencia externa".

Según Rincón, desde el Rectorado se propone "resolver situaciones individuales según la coyuntura económica de cada año", algo que rechazan los huelguistas, que exigen "una solución fácil y colectiva".

La representante sindical ha señalado que "ya hemos concursado en concursos muy concurridos a los que se presenta mucha gente con muy buenos currículum y siempre estamos siendo evaluados". Sin embargo, "el diseño de la carrera docente e investigadora con el que nosotros estábamos de acuerdo se vió truncado por los recortes de 2012" del Gobierno central y la Junta de Andalucía, dejando al colectivo en un "limbo jurídico" sin posibilidad de promoción y estabilidad en sus puestos de trabajo.

Tanto el Parlamento andaluz como el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla han apoyado la reivindicación del colectivo, con el "consenso insólito" de todos los partidos políticos. También cuentan con el apoyo de la Defensoría Universitaria, las asociaciones estudiantiles y todos los sindicatos representados en la US para buscar una salida por la vía de la conversión automática de los contratos, tal y como se ha hecho en Extremadura.

El colectivo reclama la adaptación de los contratos en virtud de la acreditación que ya les ha reconocido la agencia nacional de acreditación (Aneca) tras juzgar sus méritos, en lugar de postergar su interinidad manteniéndolos en una situación de "agravio" en la que se encuentran "atascados sin posibilidad de promoción".