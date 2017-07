CCOO-A pide más recursos y mejor planificación a Gobierno y Junta para mejorar infraestructuras educativas ante el calor

Etiquetas

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha exigido más recursos y dotaciones educativas al Gobierno central, y una mejor planificación a la Junta de Andalucía a la hora de abordar la mejora de las infraestructuras educativas y evitar situaciones como las generadas en ciertos centros por la falta de climatización.

En declaraciones a Europa Press, López considera que "el núcleo del conflicto es que llevamos desde 2008 con una crisis económica que algunos han utilizado como excusa para languidecer los instrumentos públicos y que nos hacen iguales, como la educación pública, donde se han registrado recortes que han traído graves consecuencias en cuanto a la dotación de personal, con carencia de maestros, y también en materia de infraestructuras y de mantenimiento, adecentamiento y climatización de las escuelas públicas".

Por ello, cree que es necesario "mayor dotación presupuestaria, pues las partidas que da al Gobierno a las comunidades autónomas son mínimas, por lo que deberían incrementarse", pero señala que, en ese sentido, "también el Gobierno andaluz debe tener mayor capacidad de planificación".

"La Junta no ha previsto que existían situaciones que podían darse y que además con esa falta de recursos podían incrementarse", ha aseverado López, quien indica que "a cada uno le corresponde un tipo de responsabilidad, y aunque la Consejería de Educación y la nueva consejera tienen voluntad y ha establecido una serie de medidas para el siguiente curso, este año nos hemos encontrado con que se ha tenido que dar descanso a los niños para que no vayan al colegio, eso es un mal menor pero no es la solución, sino que la solución pasa por elevar la dotación presupuestaria para las escuelas y que exista una mayor planificación del curso académico".

A su juicio, las medidas tomadas 'in extremis' "no es la mejor solución, sino que ésta debe pasar por una mejor planificación y elevar la dotación de infraestructuras educativas".

En ese sentido, ha asegurado que CCOO-A "va a exigir que se pongan en marcha todos los intereses y efectivos para que el curso escolar empiece en las mejores condiciones "m de forma que el sindicato "va a seguir exigiéndolo y demandando una mejora y una solución".