Rajoy dice entre risas que no ha llamado a Sánchez para no molestarle

Rajoy ha estado duro con Puigdemont y muy gallego con Sánchez y su victoria. Preguntado por si el PSOE va a apoyarle en la cuestión catalana: "Yo creo que el PSOE va a defender la unidad de España y la soberanía nacional. No le he llamado hasta ahora para no molestarle. Y no, no va a haber adelanto electoral. Después del disparate del 2016 no apuesten conmigo para acabar con la estabilidad".

Ante la insistencia de los periodistas sobre el nuevo PSOE y la animadversión contra el PP: "En muchos temas no veo por qué no vamos a contar con el apoyo del PSOE, con el tema de Europa o defensa también. El tema de las mayorías, pues ya buscaremos las maneras>",.

El grueso se ha referido a Cataluña. La petición del Gobierno para que acuda al Congreso es lo más razonable, para que su plan salga adelante necesita el apoyo de la cámara, no el mío. Tengo que decir, que si lo hace, no apoyaré la liquidación de la soberanía nacional. Expondré mi posición en el Congreso. Yo daré la cara e invito a Puigdemont.

Un líder que cree en sus ideas debe tener la convicción de defenderlas. Debe comparecer ante los representantes de la soberanía nacional. Si no lo hace, es que pretende romper. ¿Se saltará a la torera la voluntad de la cámara? No querer comparecer no es aceptable. Lo es menos amenazar al conjunto del Estado.

El lugar donde están representados los españoles es el Parlamento, todos han sido votados y ahí hay de todas las ideologías. Nadie entiende que no haya ese debate ahí con luz y taquígrafos. Y que los españoles lo puedan ver por televisión. Más aún, es necesario que lo haga después de ver lo que pretende hacer: una ruptura de España en 24 horas. Lo que se ha publicado hoy es liquidar la unidad nacional. Es decir que la soberanía no existe.