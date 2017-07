Rajoy y Sánchez abren una etapa de diálogo tras su reunión más larga

Etiquetas

Rajoy ha sido el último en recibir al líder de la oposición, mes y medio después de que Pedro Sánchez ganara las primarias del PSOE. Antes que el presidente del Gobierno, el líder socialista se ha visto con Rivera, Iglesias, Garzón y el Rey Felipe VI. Esto no ha importado al socialista relajado desde el primer momento con Rajoy.

Lejos quedan otras reuniones cuando la polémica estaba por la corta duración de la reunión, hubo una que duró 25 minutos, o porque Rajoy le había negado el saludo al socialista. Hoy todo han sido buenas caras, sonrisas, apretones de manos y una conversación que ha durado casi dos horas y media. El encuentro de este jueves ha sido lel más largo de los que han protagonizado ambos dirigentes y también se ha prolongado más que la audiencia que Sánchez mantuvo con el Rey el pasado martesde cerca de dos horas.

El desafío soberanista lo requiere. Y es que si el órdago catalán fue capaz de poner de acuerdo a González y Aznar, debía lograr lo propio con los dos principales líderes políticos actuales. "Hay una interlocución posible", han destacado al menos desde Moncloa.

Que la reunión ha ido mejor de lo previsto lo indica el cambio que ha habido desde el Gobierno. Estaba previsto que la oficina de comunicación emitiera un comunicado explicando la reunión y finalmente ha sido el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, el que ha salido a informar sobre la misma.

Méndez de Vigo ha anunciado "coincidencia sustancial" de Sánchez y Rajoy en "declarar inaceptable este referéndum de secesión". El PSOE se ha comprometido a defender la legalidad y la Constitución. El portavoz del Ejecutivo asegura que ambos tienen una "coincidencia absoluta" en "lo esencial", que el referéndum secesionista que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre "es ilegal" y que "atenta contra la soberanía nacional". Además asegura que los dos han acordado mantener un "contacto permanente" sobre la situación en Cataluña.

El ministro portavoz ha destacado la "normalidad" y la "estabilidad institucional" que se refleja en la reunión "cordial" que han mantenido hoy en el Palacio de la Moncloa el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo han explicado que Rajoy ha salido con "buenas sensaciones de la reunión y satisfecho".

"Útil y cordial" para el PSOE

"Ha sido una reunión útil y cordial", ha asegurado Margarita Robles, la portavoz del PSOE en el Congreso, que ha sido le encargada de poner voz a la reunión entre Sánchez y Rajoy, y ha destacado que ambos son "políticos diferentes pero con un profundo sentido de Estado".

Robles ha asegurado que la comunicación entre ambos será fluida y se abre una nueva etapa de diálogo permanente entre ambos. "Lo que no queremos es que cada vez que hablen sea noticia. Es la relación normal entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición".

El secretario general del PSOE,ha pedido a Rajoy que el Gobierno "abra vías de diálogo" con la Generalitat de Cataluña y, si no lo hace, los socialistas plantearán "iniciativas legislativas" en esta materia, con el objetivo de que sean consensuadas. Según Robles, Rajoy ha asegurado al líder socialista que "lo iba a estudiar".

Robles, que no ha querido avanzar en qué consistirían esas iniciativas legislativas, ha defendido que si los gobiernos español y catalán no inician un diálogo, el PSOE hará una "oposición útil que aporte ideas y soluciones". También ha recalcado que, si bien durante el encuentro no se ha hablado de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista catalán del 1-O, la ejecutiva del PSOE entiende que "esa solución nunca sería procedente ni la apoyaría". En todo caso, si el diálogo no funciona, ha dicho Robles, el PSOE estará siempre del lado del Gobierno y de la Constitución.

Se abre pues una una nueva etapa. En la que el Sánchez y Rajoy hablarán más y en la que el líder del PSOE promete apoyar al Gobierno en políticas de Estado. De hecho Robles ha hablado de "absoluta sintonía", entre Sánchez y Rajoy en política internacional, especialmente en Brexit, refugiados y cambio climático. Una pequeña discrepancia: Méndez de Vigo dice que no han hablado de Economía mientras desde el PSOE señalan que Sánchez la ha trasladado al necesidad de subir salarios y su preocupación por las pensiones.