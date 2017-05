UGT y CCOO apuntan a que no se "cumplían las medidas de prevención" cuando el trabajador del puerto falleció

Etiquetas

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este miércoles en protesta por la muerte en accidente laboral de un trabajador de 29 años en el puerto de Almería y han lamentado que este nuevo siniestro mortal, el quinto en la provincia en lo que va de 2017, revela que "las medidas de prevención no se están cumpliendo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas la secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, mientras que su homólogo en CCOO, Antonio Valdivieso, ha advertido de que "si se hubieran aplicado las medidas preventivas adecuadas, este accidente no se habría producido, pero lamentablemente, ninguna de las partes las había tomado".

Vidal ha trasladado que la muerte de este trabajador, quien resultó sepultado en yeso tras el desprendimiento en un acopio del puerto de Almería en el que estaba tomando muestras, demuestra que la siniestralidad laboral es "una lacra" en Almería y abogado por apostar "el empleo estable y con derechos" y por establecer sanciones para todas aquellas empresas "que siguen incumpliendo la prevención de riesgos laborales".

"La reforma laboral del Gobierno del PP ha empeorado las condiciones laborales, disparando la temporalidad, la precariedad y la parcialidad de los contratos, por lo que es necesario derogarla de una vez por todas", ha asegurado.

En referencia a la edad del fallecido, Vidal ha señalado que los jóvenes españoles son "carne de cañón" de la precariedad y la alta rotación laboral y que, por tanto, "son los que sufren mayor riesgo de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales". "El 29 por ciento de los accidentes que se produjeron en 2015 lo sufrieron jóvenes", ha apuntillado.

Por su parte, el secretario general de CCOO Almería ha pedido que se abra una investigación "los más exhaustiva posible" para averiguar las causas de este accidente y que se tomen "las medidas legales oportunas para que no vuelva a ocurrir un hecho de este tipo, haciéndolas extensivas a todos los sectores que están trabajando en condiciones similares".

