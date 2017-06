TRÁFICO. CSIF CONSIDERA “INSUFICIENTE” LA OFERTA DE LA DGT DE CREAR UNA ESCALA ESPECÍFICA DE EXAMINADORES

Etiquetas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calificó este martes de “insuficiente” la oferta de la Dirección General de Tráfico (DGT) a los sindicatos de crear “una escala específica de personal examinador y ampliar la plantilla actual de 750 personas, con 100 adicionales, procedentes del personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa”.CSIF valoró positivamente la creación de esta escala, puesto que en la actualidad no existe y los funcionarios acceden al puesto de examinador a través de un curso interno y significa que podría acceder personal de fuera de la administración por oposición libre, alejándose así “el fantasma de la privatización”.Sin embargo, considera que, aunque contempla su adscripción al grupo C1 de funcionarios, “es insuficiente porque la nueva escala no cuenta con un complemento específico en el ámbito de las retribuciones y no afectaría al conjunto de la plantilla”, ya que, “de los 750 examinadores, 300 no verían reflejado ningún incremento en su nómina al tener ya una categoría superior”.En este sentido, CSIF, a la espera de conocer el posicionamiento de la asociación de examinadores, Asextra, considera que “el conflicto en la DGT va a continuar”. Hoy tuvo lugar la tercera jornada de huelga, con un seguimiento de entre el 70 y el 80 por ciento y está previsto que continúe hasta final de mes.