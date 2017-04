CCOO destaca su legado hacia la democracia y busca seguir siendo "factor de cambio" y "referencia del movimiento obrero"

Etiquetas

El sindicato CCOO ha destacado este lunes su papel en la historia reciente de España y su legado en el camino hacia la democracia, al tiempo que busca seguir siendo "factor de cambio" en el siglo XXI y avanzar siendo "referencia del movimiento obrero".

Así lo han señalado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y su homólogo en Andalucía, Francisco Carbonero, en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la legalización de Comisiones Obreras, donde han asistido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, así como el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla.

Toxo que no ha querido que este evento sea "solo un acto nostálgico" ha reivindicado la capacidad de los sindicatos para interpretar el interés general de la sociedad y ha demandado una "segunda" distribución de la riqueza basada en los impuestos y las cotizaciones.

El líder sindical nacional ha resaltado el protagonismo en 1977, año de la legalización, de las movilizaciones populares, de los trabajadores y los estudiantes para alcanzar la democracia. "Estos colectivos entendieron que había que cambiar la larga noche de piedra que asoló durante 40 años nuestro país". A su juicio, este contexto fue el que alumbró la Constitución Española de 1978.

"Sin el movimiento obrero, España habría llegado a la democracia, pero más tarde y de otra manera; no con la constitución más avanzada de Europa y si me apuráis del mundo. Es un legado al que no se puede renegar", ha advertido.

No obstante, ha señalado que la Constitución no puede ser inmodificable sino que debe "evolucionar como la propia sociedad", pero "aprovechando la base democrática para migrar hacia otro estadio que permita darse otro periodo tan prolongado de paz social y avances como el conseguido con la Constitución de 1978".

De esta manera, el sindicato también quiere "seguir avanzando". "La nostalgia no nos permite avanzar y queremos seguir avanzando". En este sentido, ha abierto la puerta a los nativos digitales para que dirijan el país. "CCOO necesita un nuevo impulso", ha subrayado.

Por último, Toxo ha criticado que la ciudadanía no ha salido de la recesión económica. "Para los representantes de los partidos políticos, España está lejos de dejar atrás las secuelas de la gestión de la crisis", ha apelado el secretario general de CCOO.

"Llevamos casi diez años con los efectos de la recesión pero, sobre todo, de la gestión neoliberal de la crisis", ha señalado Toxo, quien ha apuntado que "lo que está pasando no es el resultado de las leyes de la naturaleza, sino de la aplicación de las leyes de la política a la economía y organización social".

Dentro de esta desigualdad generada por la crisis, ha destacado la existente entre hombres y mujeres, que "afecta a más de la mitad de la población del país". "Hay una feminización de la pobreza. CCOO debe tener esto en el primer plano de sus preocupaciones y articular una política reivindicativa alrededor de esta realidad. No se corregirán las desigualdades si no se ataca de raíz la desigualdad entre hombres y mujeres", ha advertido.

"PROYECTAR LO QUE SE HA HECHO"

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha considerado que este acto no debe servir "para tirar de nostalgia" sino como una efeméride para "proyectar" a los trabajadores lo que ha hecho este sindicato en defensa de la igualdad, la libertad, para fortalecer la democracia y la justicia social.

En este sentido, Carbonero ha señalado la capacidad de aglutinar consenso del sindicato, "referente de pluralidad y diversidad del mundo del trabajo". "No seremos grandes si no conseguimos concitar la capacidad de consenso y aglutinar la diversidad del pensamiento y opciones que tiene el mercado laboral", ha apuntado.

Asimismo, ha resaltado el trabajo para "conquistar" la democracia y "la generosidad" del movimiento obrero", para el que "nunca hay momentos fáciles". Al hilo de esto, ha considerado "un error" dejar de reivindicar los avances conseguidos. "Hasta los que no creían en la democracia hoy quiere hacer suyo ese logro", ha criticado.

"El sindicato ha incidido en el sistema público de pensiones, en la universalización del sistema público de salud, la educación y la dependencia. Hemos apostado por fortalecer el sistema de protección a las personas y hemos contribuido permanentemente a buscar la igualdad de oportunidades", ha enfatizado.

Frente a los que han intentado "debilitar" al sindicalismo de clase, Carbonero ha señalado que seguirán trabajando por negociar la plusvalía en la negociación colectiva y por alcanzar sistemas fiscales justos para retribuir la riqueza.

Por último, ha resaltado el empuje de las mujeres en CCOO-Andalucía. "No hay ninguna organización en Andalucía y España que pueda decir que hay un compromiso de las mujeres tan importante. Tienen un gran protagonismo en la acción del sindicato y liderazgo en muchas organizaciones del mismo".

Por último, ha instado a reformar la Constitución para "encajar la diversidad de nuestro país" y darle "valor añadido" al integrar los nuevos derechos para los trabajadores.

SABORIDO Y VIDÁN

Por su parte, el que fuera primer secretario general de CCOO-A, Eduardo Saborido, ha recordado los pasos que se fueron dando para conseguir la legalización del sindicato hace ahora 40 años y ha criticado que no siempre se conozcan. "Cuando doy charlas en colegios se quedan con la boca abierta cuando contamos las cosas que pasaron. Un fallo ha sido la enseñanza", ha advertido.

Por último, el secretario general de CCOO-Sevilla, Alfonso Vidán, ha señalado que "nadie ha regalado nada" y ha apostado por la fuerza juvenil con que cuenta el sindicato, con 1.382 delegados en Andalucía menores de 35 años.