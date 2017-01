EL FORO DE NUEVA ECONOMÍA RECLAMA ALTERNATIVAS SOSTENIBLES AL ACTUAL MODELO ENERGÉTICO

Etiquetas

El Foro de Nueva Economía e Innovación Social (NESI) ha exigido este lunes el impulso de alternativas de generación y consumo energético sostenible, ante el acuciante aumento de los precios en la factura de la luz, ya que entiende que es necesario un nuevo modelo energético que sea respetuoso con el medio ambiente y reduzca el consumo de combustibles fósiles en favor de energías de fuentes renovables.Señala que el aumento de la población, que actualmente supera los 7.000 millones de personas a nivel mundial, ha derivado en una necesidad del consumo de energía extraordinario para cubrir las necesidades de las economías desarrolladas y de las que se encuentran en este proceso.Sin embargo, asegura que en el caso de España el precio de la luz, que ha marcado este mes máximos históricos desde 2008, ha subido un 80% durante los últimos años. Además, indica que frente a las declaraciones del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que recientemente aseguró que tomaría medidas para paliar la subida en la factura de la luz, existe una realidad de la que los mandatarios deben ser conscientes: dos de cada tres personas viven en el mundo en situación de pobreza energética.El NESI apunta que según el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) titulado 'Estudio de Pobreza Energética en España' cinco millones de personas pasan frío en invierno por no poder hacer frente al pago de sus facturas. Asimismo, relata 3,2 millones de personas se retrasan a la hora de pagarlas por dificultades económicas, por lo que considera necesaria una solución urgente y duradera y añade que como alternativa las cooperativas energéticas promueven el acceso a una energía limpia "al margen de las inercias del sistema actual".Según José Luis Torres, vicepresidente y responsable del área técnica de Zencer, las cooperativas energéticas son “el mejor instrumento para impulsar un nuevo modelo energético que vaya a la raíz de los problemas de este sector, colocando a los consumidores y usuarios como los auténticos protagonistas de su gestión energética, donde el suministro de energía sea entendido como un derecho básico y no como una mercancía”. Zencer es la Cooperativa Andaluza de Consumidores y Usuarios de Suministros Especiales que se dedicada a la comercialización y producción de energías exclusivamente de origen renovable.Las cooperativas eléctricas se definen como entidades sin ánimo de lucro que generan y comercializan su propia energía y se gestionan por principios de sostenibilidad y reparto equitativo de la riqueza. Se basan en el hecho de que las renovables son una fuente inagotable de energía y son más respetuosas con el medio ambiente, por lo que urgen a los Estados a impulsarlas de forma decidida. Afirmann que el uso del carbón, "la fuente fósil más contaminante, creció en 2015 un 23% respecto al año anterior; y las energías limpias caen casi seis puntos, hasta el 37% del mapa eléctrico".Por otra parte, Torres opinó también que “el movimiento cooperativo se convierte en una solución alternativa real y definitiva para terminar con el oligopolio de las grandes compañías eléctricas y promover así un sistema más participativo y democrático, que a su vez sea más respetuoso con el medio ambiente”. Para Torres, “las energías renovables son la palanca de cambio para impulsar un nuevo paradigma energético. Sin duda, la tecnología en generación renovable avanza en la mejor dirección, y es objetivo prioritario de las Cooperativas Energéticas de ponerlo al servicio de los ciudadanos”. Además, urgió al Estado a garantizar el acceso a la energía y solicita que “las políticas energéticas se orienten hacia los intereses generales y no en favor de unos pocos”.