May presidirá hoy una reunión de emergencia tras los incidentes en Londres

Etiquetas

La primera ministra británica, Theresa May, presidirá este domingo una reunión del comité de emergencia Cobra tras los sucesos violentos ocurridos la noche del sábado en tres zonas de Londres, en los que se ha registrado "al menos un muerto", informó hoy Downing Street.May ha confirmado que los sucesos se investigan como actos potenciales de terrorismo y se han desplegado fuerzas policiales armadas especializadas en este ámbito en las zonas afectadas.Un portavoz de su residencia y despacho oficial apuntó que la "premier" está siendo informada de los incidentes en la capital, sucedidos en el puente de Londres, donde una furgoneta ha arrollado a viandantes, en el mercado de Boroguh, donde se ha registrado un ataque con cuchillo, y en Vauxhall, al sur de la ciudad.Si bien las circunstancias de esos tres incidentes continúan siendo confusas y la policía aún no ha establecido una relación entre ellos, los agentes indicaron que hay "más de un muerto" tras lo ocurrido en el puente londinense.Un portavoz del Gobierno confirmó que la jefa del Ejecutivo presidirá el comité de emergencia, formado por los principales ministros del Gabinete y representantes de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia, para analizar la situación.

Te puede interesar: Varios muertos y decenas de heridos en dos ataques simultáneos en LondresLos sucesos violentos se producen apenas una semana después del atentado terrorista ocurrido en Manchester, en el norte de Inglaterra, en el que 22 personas murieron al término de un concierto de la cantante Ariana Grande, y cuando quedan tan solo 5 días para que se celebren las elecciones generales británicas.Además, hace tan solo dos meses del atentando terrorista en el puente de Westminster, cuando un hombre arrolló también a viandantes para luego apuñalar mortalmente a un policía que custodiaba el parlamento británico.