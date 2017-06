Varios muertos y decenas de heridos en tres ataques simultáneos en Londres

Al menos siete personas han muerto y 20 más han resultado heridas en el tiroteo registrado en la noche del sábado en el Mercado de Borough, según informa el diario 'The Sun' sin citar fuentes.

La Policía Metropolitana ha confirmado tres "incidentes", uno en el Puente de Londres, otro en el Mercado de Borough y un tercero en el barrio de Vauxhall. Por el momento no se han confirmado víctimas de forma oficial, pero testigos presenciales citados por la prensa británica dan por hecho que hay víctimas mortales.

Una furgoneta se ha lanzado sobre 20 peatones junto a la estación del Puente de Londres, en lo que Scotland Yard ha calificado como un "grave incidente", causando un muerto (se trata de un policía) y varios heridos. Varios testigos han declarado haber escuchado disparos y que han llegado a ver a tres personas armadas con cuchillos. Scotland Yard no ha confirmado de momento si se sospecha que puede ser un atentado terrorista, doce días después de la explosión que causó la muerte de 22 personas y 119 heridos durante un concierto de Ariana Grande en la Arena de Manchester.

La Policía Metropolitana informó en un tuit de que estaba lidiando con un "incidente" en el puente, sin dar más detalles. En otro mensaje posterior ha informado de que, además de en el puente de Londres, se encuentra atendiendo un incidente en el cercano Borough Market. "Los agentes han respondido a reportes de puñaladas en Borough Market. Agentes armados han respondido y se han producido disparos", ha explicado Scotland Yard en un tuit. Hay agentes de policía armados en ambos lugares, que son lugares habitualmente muy concurridos los sábados por la noche.

A las 23.45, hora de Londres, la policía ha confirmado un tercer incidente en Vauxhall, aunque no ha ofrecido más información sobre el mismo. Vauxhall se encuentra también en la margen sur del Támesis, aunque cerca de un kilómetro y medio al oeste del puente de Londres y Borough Market.

Un reportero de la BBC presente en la zona dice que la policía está buscando a tres sospechosos. La policía metropolitana por su parte ha informado a través de Twitter de que también se han producido dos "incidentes" más: uno en Borough Market, un mercado cercano al puente, y otro en Vauxhall y aconseja alejarse de la zona, esconderse e informar".

Según testigos citados por The Daily Mail, tres hombres salieron aparentemente de la furgoneta, armados con cuchillos de 15 centímetros y apuñalaron al menos a siete personas en Borough High Street. El conductor emprendió entre tanto la fuga y abandonó la escena dejando una rastro de sangre.

La estación de tren de London Bridge ha sido cerrada y la policía ha acordonado la zona y ha pedido a los londinenses que eviten desplazarse a ese punto en el sur de la ciudad, un auténtico hervidero los sábados por la noche. La zona acordonada llega hasta las puertas del rascacielos The Shard y abarca un amplio perímetro entre la estación y el puente de Londres. Según The Telegraph, la policía está evacuando los edificios que rodean el puente.

Holly Jones, periodista de la BBC, declaró cómo vio una furgoneta blanca embistiendo a gran velocidad (unos 80 kilómetros por hora) contra un grupo de gente que caminaba sobre la acera. "Hizo un giro rápido a mi alrededor y atropelló a cinco o seis personas, dos delante de mí y otros dos detrás", declaró. "Cuatro de ellos estaban gravemente heridos y fueron atendidos por los paramédicos".

Decenas de ambulancias y coches patrulla fueron enviados a la zona. Se desconoce si el conductor de la furgoneta ha sido detenido. Otros testigos declararon a The Daily Mail que habían llegado a escuchar disparos y que había noticias de hasta seis personas apuñaladas, pero la policía no ha confirmado este extremo.

"Hubo un potente tiroteo y lo pudimos escuchar desde mi piso en Upper Thames Street", ralató otro testigo, Tony Murphy, al Daily Telegraph."Al principio pensamos que era fuegos artificiales, pero no tardamos en reconocer que se trataba de armas de fuego".

Please remain calm, but be alert & vigilant. We are using all necessary skills & resources at #LondonBridge#BoroughMarket#Vauxhall