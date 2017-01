Estos son los 12 objetivos para la salida del Reino Unido de la UE

Etiquetas

Este martes, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado su plan de 12 objetivos del Gobierno para su la negociación del Brexit con la Unión Europa.

Las claves de este discurso se resumen en 12 puntos, que la cuenta oficial de Twitter de la primera ministra ha ido desglosando a medida que intervenía May.

-Daremos seguridad y certidumbre en la negociación

1: We will provide certainty wherever we can. pic.twitter.com/2Kbai8MkZ6 — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Dejar la Unión Europea significa que nuestras leyes se elaboran en Westminter, Edimburgo, Cardiff y Belfast

2: Leaving the European Union will mean that our laws will be made in Westminster, Edinburgh, Cardiff and Belfast. pic.twitter.com/vtmRzb74TE — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Un Reino Unido fuerte requiere también reforzar la valiosa unión entre las cuatros naciones de Reino Unido.

3: A stronger Britain demands that we strengthen the precious union between the four nations of the United Kingdom. pic.twitter.com/JybNhdnr9R — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Ofrecemos una solución práctica que permita mantener la Common Travel Aerea con la República de Irlanda.

4: We will deliver a practical solution that allows the maintenance of the Common Travel Area with the Republic of Ireland. pic.twitter.com/4HYq5JJBR3 — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-El Brexit debe suponer un control del número de personas que vienen de Europa a Reino Unido.

5: Brexit must mean control of the number of people who come to Britain from Europe. pic.twitter.com/vfORKs1jnn — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Queremos garantizar los derechos de los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido y los derechos de los británicos en otros estado miembros tan pronto como sea posible.

6: We want to guarantee rights of EU citizens living in Britain & rights of British nationals in other member states, as early as we can. pic.twitter.com/5gReg4KwnM — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-El gobierno no solo protegerá derechos de los trabajadores que establece la legislación europea sino que además nos basaremos en ellos.

7: Not only will the government protect the rights of workers set out in European legislation, we will build on them. pic.twitter.com/TZgWqsWXWm — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Buscaremos un acuerdo de libre comercio atrevido y ambicioso con la Unión Europea.

8: We will pursue a bold and ambitious Free Trade Agreement with the European Union. pic.twitter.com/FiRylZGDq0 — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Acogeremos con satisfacción los acuerdos para seguir colaborando con nuestros socios europeos en torno a la importantes iniciativas científicas, tecnológicas y de investigación

10. We will welcome agreement to continue to collaborate with our European partners on major science, research and technology initiatives. pic.twitter.com/cxlEmGywXx — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Es hora de que Reino Unido salga al mundo y redescubra sus papel como nación grande, global y comercial

9: It is time for Britain to get out into the world and rediscover its role as a great, global, trading nation. pic.twitter.com/Kt8qRYMWTr — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Seguiremos trabajando directamente con nuestros aliados europeos en políticas extranjeras y de defensa incluso cuando salgamos de la propia UE.

11: We will continue to work closely with our European allies in foreign and defence policy even as we leave the EU itself. pic.twitter.com/lZaO9qhmyS — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 de enero de 2017

-Creemos que tanto a Reino Unido, como a las instituciones europeas y a los estados miembros les interesa un proceso de implementación en fases.