Trump arranca su andadura presidencial en Twitter siguiendo a un selecto grupo

El pasado viernes, en el preciso instante en el que Donald Trump juraba su cargo como 45 presidente de los Estados Unidos de América, con la mano sobre dos biblias, Twitter hacía el traslado de poderes de las cuentas oficiales de @POTUS y @FLOTUS (Primera Dama).

Pocos días después de su llegada a la Casa Blanca parece que la responsabilidad ha atemperado el perfil de Trump en la red social del Pajarito Azul, al menos en la cuenta de @POTUS, toda vez que el nuevo presidente ya aseguró que mantendría su perfil personal (@realDonaldTrump) y sería su equipo el que diera vida a la cuenta heredada de Barack Obama.

Hasta el momento de escribir estas líneas, Trump sigue con su cuenta de @POTUS a solamente seis cuentas:

Parece poco seguimiento, si tenemos en cuenta que en su perfil personal mantiene seguimiento de 41 perfiles.

Por su parte, la nueva Primera Dama, Melania Trump, ha iniciado tímidamente su andadura con la cuenta de @FLOTUS. Hasta el momento solamente ha tuiteado una vez y comenzado a seguir a tres cuentas únicamente:

Habrá que ver si el fruto cosechado en Twitter por Trump durante la campaña le lleva a gobernar a golpe de 140 caracteres, algo que temían los detractores del magnate antes de que lograse llegar al despacho oval.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z