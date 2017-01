La web de la Casa Blanca se olvida del español

Etiquetas

La página web de la Casa Blanca se ha olvidado del idioma español tras su absoluta renovación publicada después de la investidura del presidente Donald Trump. La renovada página de la Presidencia estadounidense alberga ahora una fotografía en blanco y negro de un acto de campaña.

A través de los menús se puede acceder a documentos muy breves con las directrices principales de Trump, pero todos ellos en inglés. También ha desaparecido de la página el apartado del discurso semanal, en el que se publicaba el mensaje que cada semana grababa el presidente desde la Casa Blanca tratando los asuntos de actualidad. La página anterior, la administrada por el equipo de Barack Obama, se puede visitar en https://obamawhitehouse.archives.gov/ y esta sí tiene un apartado en español.

La nueva administración Trump, en la que no hay ningún latino en puestos de responsabilidad del gabinete, ha ordenado también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook. Además, con la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca todavía no se ha nombrado un responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba hasta la fecha el periodista Gabriela Chojkier.

Ya durante la campaña electoral, el magnate neoyorquino protagonizó varios momentos polémicos por sus críticas al uso del español en Estados Unidos, en un país donde más de 55 millones de personas hablan ese idioma. En septiembre del 2015, Trump aprovechó un acto celebrado en Miami (EE.UU.) para censurar al exgobernador de Florida Jeb Bush, asegurando que le gustaba el político republicano, pero que debería «dar ejemplo y hablar en inglés mientras está en Estados Unidos».La respuesta de la RAEEl director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha calificado la decisión como "negativa, muy significativa y una regresión importante". No obstante, ha recordado que la presencia del español en este país es «imparable". "Es muy significativo y negativo, sin duda alguna, pero la presencia del español en Estados Unidos es imparable: hay una minoría mayoritaria de mas de 50 millones de personas", ha señalado el director de la RAE en una entrevista recogida en la cadena Ser. Todas esas personas no tienen "el español vivo", ha matizado, por lo que el cálculo final sitúa en torno a 37 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.Esto sitúa al país norteamericano como el segundo con más hispanohablantes del mundo. Para Villanueva, esta decisión limita el acceso de los ciudadanos a que en su lengua le expliquen lo que pasa en su país y supone una regresión importante que recuerda un debate en Estados Unidos a finales de los 90 sobre English only.

La Constitución de Estados Unidos no declara a ninguna lengua como oficial y en aquellos años hubo un movimiento por parte de distintos Estados entre los partidarios de que fueran el inglés y el español la lengua oficial y los que solo querían al inglés. Esto creó una herida y causó mucha controversia, ha destacado.

Preguntado sobre si el Gobierno española debería protestar oficialmente por esta decisión, el académico ha asegurado desconocer hasta qué punto podría haber una respuesta diplomática. Por el momento se trata de la retirada de contenidos en española de una página web y no conozco el código de las relaciones diplomáticas. En todo caso, tendría que ser secundada por los Gobiernos de otros países que hablan español, ha añadido.

Villanueva ha insistido en que la pujanza del español en Estados Unidos es "difícilmente parable", resaltando por ejemplo que el año pasado hubo 800 millones de consultas al diccionario online de la RAE y, de todas ellas, 32 millones fueron hechas desde Estados Unidos -lo que le convierte en el séptimo país que más uso hizo de esta herramienta-.