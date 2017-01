Esto es lo que se sabe de Esteban Santiago, el tirador del aeropuerto de Florida

El comportamiento de Esteban Santiago había levantado sospechas últimamente. De hecho se había sometido a un examen psicológico para determinar su estado de salud mental. Las alarmas saltaron hace unos meses cuando acudió a la oficina del FBI en Alaska y dijo que la CIA, la agencia de inteligencia norteamericana, le estaba presionando para que se uniera a ISIS y de hecho le obligaba a ver vídeos de los terroristas. Además, aseguró que oía voces.

Hasta ese momento todo era normal en la vida de este militar de 26 años. Había nacido en Nueva Jersey pero se trasladó a Puerto Rico. En diciembre de 2007 se unió a la Guardia Real de Puerto Rico y en abril de 2010 fue a combatir a Irak. Diversas fuentes aseguran que obtuvo varias medallas por su actuación en Irak. Volvió 10 meses después, en febrero de 2011 y desde entonces ya no volvió a ser el mismo.

Tras regresar de Irak pasó a la reserva del ejército de los Estados Unidos hasta que en 2014, concretamente el 21 de noviembre, se unió a de nuevo a la Guardia Nacional, esta vez en Alaska. Allí, según publica el periódico Daily Mail vivía con su pareja y con su hijo de unos meses de edad.

Hace cuatro meses, en agosto, sus superiores en la Guardia Real decidieron suspenderle. Los motivos, su bajo rendimiento. No ha trascendido si estuvo involucrado en algún acto o tuvo alguna discrepancia con alguno de sus compañeros u otras personas.

Lo que sí se sabe es que el FBI ya le había investigado y sólo había determinado que tenía problemas mentales, pero se descartó su radicalización a pesar de las declaraciones sobre ISIS que efectuó ante el FBI. En ese momento también dijo que oía voces y por eso fue sometido a un examen mental y el caso archivado por el FBI de Alaska.

El FBI descartó que supusiera una amenaza terrorista después de estudiar todo su historial militar, sus antecedentes, sus viajes y también sus contactos. Nada hacía indicar que estuviera en la onda de los terroristas islámicos, aunque algunos medios dicen que se hizo in selfie poniendo es su mano el gesto de los lobos solitarios que atacan en nombre de Estado Islamico.

As more evidence comes out, this looks like a lone wolf attack. Don't let the name (Esteban Santiago) fool you. pic.twitter.com/b8Xgv5bcxT