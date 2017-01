Tres temblores sacuden Italia en solo una hora

Etiquetas

Italia vuelve a temblar con fuerza. Tres fuertes temblores en solo una hora, que han alcanzado una magnitud 5,7, han sacudido el centro del país, sintiéndose incluso en Roma, aunque el epicentro se ha situado en la zona de Ascoli Piceno, a 110 kilómetros al noreste de la capital italia. Escuelas, metro y viviendas están siendo evacuadas, aunque por el momento no se han registrado víctimas mortales.

M5.3, M5.7 and M5.6 in 1hr in #Italy. They strike in Aquila area where there is a largesnow cover #Terremoto — EMSC (@LastQuake) 18 de enero de 2017

El primero de los temblores a las 10:25 tuvo una intensidad de 5,3 grados. Se sintió en Lazio, Abruzzo y Marche. De acuerdo con el INGV el epicentro se registró a Montereale, en la provincia, a una profundidad de 9,2 kilómetros. Un segundo sismo de magnitud 3,2, cinco minutos más tarde, fue grabado en Rieti, el 14,8 km de profundidad. Romay Florencia también se han visto sacudidas. El trabajo de los bomberos se está viendo dificultado por la nieve.

Un terremoto de 5,3 de magnitud sacude el centro de Italia https://t.co/LfFeAFwYnBpic.twitter.com/jU0pZ1apcL — Europa Press (@europapress) 18 de enero de 2017

La carretera que une Roma, L'Aquila y Teramo, se ha cerrado para comprobar los daños causados por el terremoto. Este ha tenido lugar a unos 30 kilómetros al suroeste de Ascoli Piceno y 110 km al norte de Roma.

Latest map of the felt reports reported by eyewitnesses of M5.3 #earthquake 30 min ago pic.twitter.com/izSOzvXUUh — EMSC (@LastQuake) 18 de enero de 2017

Según relata el diario La Reppublica, "El sismo se sintió de una manera enorme justo cuando estábamos luchando sin cuartel contra la nieve que ha dejado la ciudad sin electricidad durante 48 horas. Esto es muy complicado. Hay un metro y medio de nieve", relata a La 7 y Sky el alcalde de Ascoli Piceno, Guido Castelli.

"Ya esta noche fuimos testigos de una serie de colapsos en la nieve - dijo Castelli -. Vamos a tener dificultades en el transporte de medicamentos. La situación requiere de una gran lucidez y la capacidad de manejar la situación de emergencia ".

Un helicóptero despegó de Pescara está volando en la zona del epicentro para evaluar los daños.

Hasta el momento no hay datos sobre víctimas ni daños materiales, pero el caos se ha apoderado de todo el país donde muchos vecinos han tenido que ser evacuados.

La región central de Italia ha sufrido tres potentes terremotos desde finales de agosto de 2016. El primero de ellos, que afectó a las localidades de Amatrice, Accumoli y Arquata del Tronto el pasado 28 de agosto, se cobró la vida de casi 300 personas. El último terremoto que ocurrió en la región tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.