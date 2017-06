Montoro rechaza una enmienda para que Hacienda tenga 1.000 funcionarios más

Etiquetas

Los Presupuestos Generales de 2017 continúan su trámite parlamentario con la devolución al Congreso por parte del Senado y sin ninguna enmienda aceptada en la Cámara Alta. El Gobierno ha querido aplicar su mayoría absoluta para rechazar las más de 6.000 propuestas de la oposición, incluida una que busca potenciar la lucha contra el fraude fiscal y tributario: Ciudadanos, que dará el visto bueno a las cuentas públicas, planteaba incrementar la plantilla de la Agencia Tributaria en 1.000 nuevos efectivos. Era la enmienda 842.

La propuesta del partido naranja, que ha rechazado el PP en el Senado, proponía recuperar 1.000 de los 3.000 funcionarios que ha perdido la Agencia Tributaria durante la crisis. A principios de 2011 contaba con 28.000 efectivos, cifra que ha quedado mermada hasta el día de hoy. Así, lo que planteaba Ciudadanos era añadir una nueva disposición adicional (la XXX) a los PGE de 2017 con el siguiente punto: "En la oferta de empleo público de 2017, la oferta de empleo público de la Agencia Estatal de Administración Tributaria incluirá un número de 1.000 efectivos adicionales a la tasa de reposición del 100 por ciento, en sus cuerpos y especialidades adscritas".

El PP, sin embargo, ha decidido no aceptarla. Fuentes parlamentarias explican a Lainformacion.com que el Gobierno no está en contra de incrementar el número de efectivos de la Agencia Tributaria, pero no acepta hacerlo vía enmienda a los Presupuestos. "En esto no quedamos", ha llegado a asegurar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la negociación parlamentaria de las cuentas públicas insistiendo en que el Gobierno no iba a aprobar ninguna enmienda en el Senado a las mismas.

En caso de haberse aprobado la enmienda de Ciudadanos en el Senado, en el Congreso también hubiera obtenido el visto bueno, ya que el PSOE se mostraba a favor de dotar de más medios humanos a una maltrecha Agencia Tributaria para luchar contra los defraudadores.

Se aprobará vía Decreto Ley

Ahora, el Gobierno tiene la posibilidad de aprobar esta oferta de empleo público para la Agencia Tributaria a través de un Decreto Ley. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que será el trámite que se seguirá y que, además, se aprobará en Consejo de Ministros a corto plazo.

El hecho de que el Gobierno decida aprobar vía Decreto Ley la ampliación del número de funcionarios de la Agencia Tributaria y no a través de una enmienda de Ciudadanos evidencia la incomodidad entre ambas formaciones en determinados asuntos del acuerdo de investidura.

En algún sector del PP, por ejemplo, no sentó especialmente bien que fuera Toni Roldán, diputado de la formación naranja, quien explicará la semana pasada en el Congreso los detalles del complemento salarial para jóvenes, mientras la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se mantenía en un segundo plano.