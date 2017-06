Rajoy toma la iniciativa y estas son sus más duras respuestas a Irene Montero

Etiquetas

Mariano Rajoy ha contestado a Irene Montero en la presentación de la moción de censura. El presidente se ha mostrado sorprendido por la presentación de una moción sin candidato. Luego lo presentaron porque si no "no se la aceptaban en la ventanilla". Luego se dice que no es para cambiar el gobierno, sino un desahogo.

"Gracias por sus fraternales palabras hacia mi partido".

"Usted no tiene derecho ni en el fondo ni en la forma".

"El término parasitación no existe en nuestro diccionario".

"Esto es un análisis equitativo de la realidad española".

"Lo importante era sacar al PP del Gobierno".

"Su pretensión es dar el espectáculo".

"Para perder cualquier candidato vale incluso usted, señor Iglesias".

"Han convocado una manifestación que les han seguido poco, y una votación entre sus bases que les han votado poco".

"Incluso sus socios de Compromís les han sugerido que retiraran la moción de censura, de forma piadosa".

"Han hecho ustedes una moción de censura a un gobierno que lleva siete meses".

"El exceso señora Montero es el veneno de la razón".

"Exagerar y mentir por el mismo camino deben ir".

"No negaré que los escándalos de corrupción son causa de preocupación para los españoles".

"Los miembros de este gobierno son tan honestos como ustedes".

"Yo he ganado las tres últimas elecciones en España".

"La gente no contempla el mundo con las mismas gafas que su señoría".

"La corrupción en España no se consiente, se persigue".