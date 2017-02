(AMPLIACIÓN) ABEL CABALLERO: “SUSANA, ERES LO MEJOR QUE HAY EN ESTE PARTIDO”

Etiquetas

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, se posicionó claramente este sábado a favor de la presidenta de Andalucía y posible candidata a dirigir el PSOE, cuando le dijo: "Eres lo mejor que hay en este partido".En un acto promovido por el propio Caballero, en principio como "acto socialista" y municipalista, sus palabras provocaron que el abarrotado pabellón de la ONCE en Madrid rompiera en aplausos en favor de Díaz y que se escucharan gritos de “presidenta, presidenta”.Nada más subir al escenario, el alcalde de Vigo exclamó: “¡La que montamos, la que montasteis, lo que estamos haciendo, Susana!”, lo que provocó los aplausos de los casi 3.000 socialistas que estaban alli reunidos. "Esto está petado. El próximo día vamos a tener que buscar un estadio de fútbol", dijo más tarde, aludiendo con sorna a la polémica que se generó por la suspensión del partido Celta-Real Madrid decretada por él mismo y que enfadó a los madridistas.Minutos después de decirle a Díaz que es lo mejor que tiene el PSOE, Caballero retomó la clave orgánica para desear que el PSOE "recupere la senda", se redimensione y "encuentre de nuevo su rumbo", para ser otra vez "un partido capaz de ganar elecciones".Y, ahora en tercera persona, insistió: "Susana es lo mejor que tenemos en este proyecto. Es alma, corazón, una forma única de entender la política". Finalmente, la catalogó como "capaz de lanzar un proyecto serio y sólido" y forjar un partido "unido" en este "momento tan importante" para el PSOE.MUNICIPALISMOCaballero dedicó el resto de su intervención a reivindicar el municipalismo socialista, ejemplificándolo con su labor como alcalde contra los desahucios y la pobreza energética. "Cada vez que hay un ayuntamiento socialista, las políticas sociales son nuestra bandera", aseguró.Como presidente de la FEMP, exigió una nueva financiación local y poder dedicar el superávit a inversiones. "Esta vez va a ser que sí. No vamos a esperar más".Antes que Caballero, intervinieron un alcalde de un pueblo pequeño de Lérida, una alcaldesa de otro de León y una segunda regidora de otro de Castilla-La Mancha. El PSC y el PSOE de Castilla y León son un partido y una federación donde supuestamente hay mayoría contraria a la presidenta andaluza como posible líder del PSOE.El ilerdense se jactó de haber llegado al poder "ganando a la derecha", en este caso la de CiU; una de las máximas defendidas por Díaz y sus barones afines. La de León dijo ser "una militante que piensa por sí misma", negando así implícitamente que el ex secretario general Pedro Sánchez tenga a toda la militancia, y dijo estar "muy contenta por escuchar a la presidenta de la autonomía más importante, una mujer que habla muy claro", referencia a la que el auditorio también reaccionó con una ovación, y reclamó un proyecto "sin personalismos". Finalmente, la manchega rechazó lamerse "las heridas" y pidió a los socialistas "remar en la misma dirección" porque están "todos en el mismo barco".TOMAS GÓMEZ Y PURI CAUSAPIÉMinutos después de que dieran las doce del mediodía, Caballero y Díaz aparecieron en el pabellón donde esperaban cientos de socialistas, entre militantes de base y dirigentes de toda España. Su entrada la hizo con la sintonía del PSOE de fondo y un pabellón entero aplaudiendo y puesto en pie. Hasta el escenario, Díaz se fue abriendo paso entre numerosos abrazos y besos. En el escenario, la presidenta andaluza saludó uno a uno a todos los que estaban en la primera fila del perímetro del escenario. Allí estaban los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas, de Jerez, Mamen Sánchez y de Móstoles, David Lucas, entre otros. También el exlíder del PSOE de Madrid Tomás Gómez con el que se estrechó en un afectuoso y largo abrazo justo en el día que se cumplen dos años de la destitución de Gómez como secretario general del PSM. También asistió la portavoz socialista en el Ayutamiento de Madrid, Purificación Causapié, nombrada para el cargo por la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, entonces partidaria de Pedro Sánchez, en lugar de Antonio Miguel Carmona, amigo personal de Gómez, y que también estaba en el acto. PARTIDISTAEl de este sábado es un acto impulsado por el alcalde de Vigo que parece que no está organizado por nadie porque la FEMP se desentiende del mismo, el PSOE lo enmarca en un acto más de militantes dentro del proceso interno del partido, y el PSOE andaluz se desvincula pese a que participa su secretaria general.Esto ha provocado cierto revuelo en las filas socialistas, más entre los candidatos que sí han anunciado su intención de optar a la Secretaría General del PSOE. Patxi López, el primero que dio el paso, advirtió del riesgo de que este evento pueda convertirse en un acto de “proselitismo” en favor de una candidatura, y advirtió también de que si se hace un acto del partido "para dar una respuesta al Congreso del PP o al de Podemos", la voz que se oiga en él debe ser "del PSOE, no una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura". Desde el entorno de Pedro Sánchez critican un posible uso partidista de la FEMP por parte de Caballero, que ha llamado personalmente a alcaldes para que acudan al acto, al tiempo que denuncian que no se ha convocado a todos los alcaldes porque los que se sabe que son afines a Sánchez, como el de Valladolid, no han sido citados.