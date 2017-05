Bonig advierte que "Puig y Oltra no están en el Consell para resistir sino para gestionar"

Etiquetas

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha criticado este sábado que el Consell "se dedica solo a resistir" y que el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra, "no están en el gobierno para resistir sino para gestionar".

Bonig se ha expresado en estos términos durante un encuentro este sábado con simpatizantes de Nuevas Generaciones de Burriana (Castellón), a raíz de una encuesta preelectoral publicada este sábado por el diario Levante-EMV que concluye que el Gobierno autonómico formado por PSPV-PSOE, Compromís y Podem resistiría en los comicios de 2019 a pesar de perder un escaño.

"Tras dos años de 'gobiernos del cambio' y veinte en la oposición, parece que su objetivo es resistir. Resisten los cobardes, mientras que los triunfadores ilusionan y gestionan. No se está en el gobierno para resistir sino para gestionar, para hacer cosas, seguir avanzando, mirar al futuro y no al pasado", ha recalcado la dirigente 'popular', según ha informado el PPCV en un comunicado.

A su juicio, "quien mira al pasado es porque no sabe gestionar el presente". "En dos años no han hecho nada de lo que prometieron. No se puede esperar más de los gobiernos del cambio. Solo se dedican a resistir, están agotados, acabados", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que "mientras el PPCV se renueva, otros no". "Cuando tomábamos la comunión, Puig ya estaba ahí", ha recalcado.

MOLINER, "LA MEJOR PERSONA" PARA EL PP DE CASTELLÓN

También han asistido a la cita en Burriana el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el candidato Miguel Barrachina. Bonig ha calificado a éste como "una persona luchadora, trabajadora e incansable". "Tiene todos los ingredientes idóneos para dirigir el PP de la provincia de Castellón. Es la mejor persona para liderarlo", ha afirmado.

Respecto a Moliner, la presidenta del PPCV ha destacado que es "una persona de convicciones y principios que ha defendido un partido abierto". "Ha llevado a cabo un traspaso y una regeneración que no era nada fácil. Lo importante son los principios y los valores, todos vamos pasando y nadie es imprescindible", ha zanjado.