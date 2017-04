Bueno dice que "siempre" estará donde se persiga un PP unido porque quiere ser "presidente de todo" el partido

Etiquetas

"Claro que hay contactos, pero no sólo ahora, sino durante estos meses", expone insistiendo en que quiere ser "presidente de todos"

El candidato a la reelección como presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido este miércoles su deseo de que el PP sevillano, que se debate entre su candidatura y la opción alternativa de Virginia Pérez, portavoz popular en la Diputación, sea "un partido fuerte y unido", defendiendo que "siempre" estará en cualquier "mesa o reunión" que persiga tal objetivo, porque su empeño es ser "el presidente de todo el PP de Sevilla".

Juan Bueno ha presentado este miércoles el programa de su candidatura a la reelección como presidente del PP de Sevilla, toda vez que este jueves, los afiliados del PP de Sevilla previamente inscritos para ello, votan a los 877 compromisarios electos que, junto a los 219 compromisarios natos, participarán en el XIV congreso provincial del 21 de mayo, al que concurren las candidaturas de Juan Bueno y de Virginia Pérez.

En este contexto, y además de presentar las medidas incluidas en su programa electoral, Juan Bueno ha celebrado que el PP de Sevilla, con esta votación, "estrene" sus "primarias". "Es una nueva fórmula, diferente y espero que mejor", ha dicho, llamando al conjunto del partido a acudir "con respeto" a esta votación destinada a elegir a los 877 compromisarios electos que, junto a los 219 compromisarios natos, representarán al PP de Sevilla en su XIV congreso provincial. "Tenemos que estar a la altura", ha enfatizado respecto a la votación de este jueves.

"CLARO QUE HAY CONTACTOS"

Además, Bueno se ha pronunciado respecto a la reunión que la dirección del PP andaluz habría celebrado con ambas candidaturas, a la búsqueda de un acuerdo entre ambas partes. "Allí donde haya una mesa o una reunión en la que queramos hablar para que el PP sea un partido fuerte y unido, ahí estaré yo siempre", ha dicho sobre estos "contactos". "Claro que hay contactos, pero no sólo ahora, sino durante estos meses", ha manifestado Juan Bueno respecto al periodo previo al lance que atraviesa actualmente el PP de Sevilla, señalando además su "empeño" para que en el PP sevillano, "vayamos todos a una".

No obstante, ha asegurado que al margen de si hay o no "acuerdos" o "negociaciones", su pretensión es "ser el presidente de todo el PP de Sevilla". "Quiero ser el presidente de todos, de quien me de su confianza y de quien no me la de", ha dicho respecto a la dicotomía que afrontan los militantes del PP sevillano.