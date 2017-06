El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos al CSN pasen por un comité de expertos y se ratifiquen en comisión

Etiquetas

La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a modificar el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) e incluir un nuevo modelo de elección de sus miembros que, aunque sigan siendo nombrados por el Gobierno, deberán pasar antes el examen de una Comisión Técnica y del Congreso.

En concreto, la formación naranja propone que la comisión valore la capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad del candidato y emita un informe. Al mismo tiempo, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros.

"En caso de que el informe previo de la Comisión Técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple, en caso opuesto; se requerirá mayoría absoluta para su aprobación. Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura", señala el texto.

Ciudadanos también incluye otros cambios en los estatutos del CSN con el objetivo de que se obligue al organismo a retransmitir en directo las reuniones de su Pleno y la publicación de los diarios de sesiones. Además, pide que la presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato e incluir mecanismos de autoevaluación en la institución, como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

NI EL MOMENTO, NI EL LUGAR

El texto ha contado con los votos a favor del PSOE, mientras que PP y Unidos Podemos se han abstenido, alegando que no era el momento ni el escenario para debatir esta propuesta. En el caso de los 'populares', su portavoz en esta comisión, Guillermo Mariscal, ha criticado que saque el debate de la Ponencia de relaciones con el CSN que existe en el Congreso que, a su juicio, es donde se debería tratar este tema y, además, señala que este es el momento de decidir sobre el cierre o no del parque nuclear español, no sobre la mejora del organismo regulador.

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juantxo López de Uralde, ha reconocido que la credibilidad del CSN está "bajo mínimos" tras sus últimas decisiones, pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está "incompleta" y, en su caso, cree que el problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las centrales. "Creemos que eso es la clave de la situación actual", ha remarcado el diputado.