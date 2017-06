GMU aprueba tres instalaciones modulares para usos vecinales en Sevilla Este, Pino Flores y Parque Estoril

Etiquetas

El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha conseguido sacar adelante las dos propuestas socialistas que fueron tumbadas en mayo, aprobando el suministro de tres instalaciones modulares para usos vecinales en Sevilla Este; Pino Flores, en Pino Montano, y Parque Estoril, en Cerro-Amate, así como la adjudicación del proceso para articular la participación en los barrios sobre las obras del programa de microactuaciones, conocido como Reaviva.

En cuanto a las instalaciones vecinales, el concejal delegado de Hábitat Urbano, el socialista Antonio Muñoz, ha explicado en rueda de prensa que se ha acordado la licitación del suministro de los citados módulos, por 900.000 euros, para que se lleven a cabo actividades en los barrios. "Hay distritos con una población equivalente a Córdoba o Jaén, por lo que se necesita que haya más puntos de encuentro vecinal, además del centro cívico existente por cada distrito", agrega.

En este marco, el área de Participación Ciudadana trabaja ya en la definición del modelo de gestión de estas instalaciones, algo de lo que se informará a los grupos municipales.

Muñoz advierte de que nos e trata de equipamientos de "segunda división" y agradece la "generosidad" de los partidos que han "rectificado sus votos cuando el Ayuntamiento les ha ofrecido aclaraciones". Así, la propuesta ha obtenido el respaldo de PSOE, Participa e IU y el rechazo de PP y Cs, mientras que en la votación de mayo PP, Participa y Cs se mostraron contrarios e IU se abstuvo.

Según explicó el también portavoz de gobierno en su momento, estas infraestructuras eran más rápidas de hacer que una obra y la propuesta a la Gerencia suponía el inicio de la adjudicación de esos equipamientos, no el proceso de selección para su ocupación. Este formato se va a impulsar también en otras zonas de la ciudad con carencia de equipamientos en este sentido.

REAVIVA

En cuanto a la adjudicación del proceso para articular la participación en los barrios sobre las obras del programa de microactuaciones, ante el que PP, Participa e IU votaron en contra y Cs se abstuvo en mayo, este miércoles ha sido aprobado con el apoyo de PSOE y Cs, el voto en contra del PP y la abstención de Participa e IU.

Según señala Muñoz, tras ese consejo de mayo, el adjudicatario pidió una aclaración al no entender que quedara sobre la mesa un expediente que en un primer momento había sido aprobado por unanimidad de todos los grupos "sin tener informes en contra". Esto también fue apoyado por el secretario municipal, que "también vio anómalo que no se adjudicara un contrato ante el que no había nada en contra", agrega.