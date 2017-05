MADRID. LA DIPUTADA DEL PP JOSEFA AGUADO DEJA SU ESCAÑO “POR COHERENCIA” TRAS SER IMPUTADA

Etiquetas

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado presentó hoy su dimisión como parlamentaria, tras conocer que el juez que instruye el caso ‘Gürtel’ ha decidido investigarla, y en un escrito dice que toma esta decisión “por coherencia”.Aguado no entregó en persona en el Registro de la Asamblea su dimisión, sino a través de una trabajadora del Grupo Popular, que hizo llegar a los medios de comunicación un escrito con las razones de su decisión.En el comunicado expone que “en los 35 años en los que me he dedicado a la política nunca he pensado en nada más que en el bien común y nunca he actuado en contra de él”. “No hay más que acudir a mi declaración de bienes, que es pública, para comprobar que siempre he tenido por bandera la honradez y la coherencia”,según Aguado, quien manifiesta que “por esa coherencia presento mi dimisión, porque considero que el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, es el mejor de los exponentes de la honestidad y la vocación pública”. Afirma en su escrito que “una vez acreditada mi inocencia, espero poder seguir ayudando al PP, como hasta ahora, a llevar a la Comunidad de Madrid a los niveles más altos de bienestar, calidad y honradez”.“En cumplimiento del Código Ético del PP de la Comunidad de Madrid que firmé cuando acepté incorporarme a las listas de mi partido en las últimas elecciones autonómicas, he entregado mi acta de diputada en el registro de la Asamblea de Madrid”, dice en su escrito.Tras calificar de “muy dura y muy difícil” su dimisión, explica que “nunca he tomado una decisión sabiendo que era injusta, que todo lo que he hecho ha sido legal y, por lo tanto, niego todas las acusaciones que sobre mí recaen”. “Creo en la Justicia, y estoy totalmente convencida de que, antes o después, quedará acreditada mi inocencia. Inocencia que, por otra parte, la ley y la Constitución garantizan en todo momento hasta que los tribunales no sentencien en contra, y que os pido que respetéis”, añade en su carta.El escaño de Aguado lo ocupará Anca Teodora Moldovan, que iba en el puesto 69 de la lista electoral.