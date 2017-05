Moreno advierte a Díaz de que si pierde las primarias, no puede volver a Andalucía "como un plan B y de segundo plato"

Etiquetas

Susana Díaz: Moreno "no arregla ni su casa ni apuesta por Andalucía"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido este jueves a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que si pierde las primarias del PSOE no puede volver a Andalucía como si esto fuera un "plan B" o un "segundo plato", mientras que la jefa del Ejecutivo ha dicho que el líder popular "no arregla ni su casa ni apuesta por Andalucía" ya que se ha mantenido "escondido" durante un mes para no dar explicaciones por el "atraco" que han supuesto para esta comunidad los PGE.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha formulado una pregunta a la presidenta sobre balance de la situación política de Andalucía y, durante el debate, los dos se han lanzado reproches mutuos sobre la actividad que desarrolla cada uno en defensa de esta comunidad y han estado presentes los asuntos internos de ambos partidos.

Susana Díaz ha manifestado que Moreno lleva un mes "escondido para no dar explicaciones del atraco de los PGE en Andalucía" y ha indicado además que la hace gracia que le hable del proceso interno en el PSOE, cuando él "no ha hecho otra cosa en los últimos días, cuando no ha descansado, que dedicarse al proceso interno de su partido".

"Incluso ha tenido que recurrir a Génova para pedirle que le solucione algunos de los líos, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, fruto de su imponente liderazgo político en el PP-A", ha dicho la presidenta a Moreno en tono irónico.

La presidenta ha querido dejar claro que es compatible perfectamente "la actividad interna en una fuerza política y ejercer una responsabilidad pública" y ha vuelto a instar a Moreno a que cuando quiera, comparan agendas de trabajo.

En su opinión, Moreno hace la oposición "al ralentí", colgando de vez en cuando algún tuit, pero en ningún momento sale en defensa de Andalucía ante el "atropello" del recorte del 36,6 por ciento en inversiones en los PGE de este año.

"No lo vi en el combate por Andalucía en su fuerza política ante los PGE, no se dónde ha estado escondido", ha dicho Díaz a Moreno, a quien ve "bien poco en el trabajo institucional", mientras que en el trabajo de partido solo le hace falta que le digan desde Génova que haga algo y deje de reclamar ayuda, según ha apuntado. Le ha advertido de que lo que es "aburrido e incompatible es la cobardía, no trabajar y la defensa de Andalucía".

"No arregla ni su casa ni apuesta por Andalucía y si los andaluces tuvieran que medir su eficacia por la manera que tiene de gestionar su partido o por la valentía a la hora de defender los intereses de esta tierra, está claro, señor Moreno, que el suspenso lo tendría garantizado", ha indicado.

Tras asegurar que su Gobierno se esfuerza permanentemente por sacar adelante a esta tierra, Susana Díaz ha agregado que la "gran incógnita" que tienen los andaluces es a qué se dedica Moreno, que "no gana elecciones y no gana para disgustos entre el ministerio de los líos de Zoido y el cocinero de los congresos provinciales, Arenas".

La presidenta de la Junta ha querido claro que en Andalucía se van a celebrar anualmente dos debates sobre el estado de la comunidad porque ella lo decidió: fue "fruto de la voluntad política de la presidenta y no de la oposición". Ha garantizado que en el actual y en el siguiente periodo de sesiones habrá debates y ha confiado en que le sirvan a Moreno para hacer propuestas útiles y para comprometerse con esta tierra y las infraestructuras que necesita.

Asimismo, Susana Díaz ha manifestado que le hace gracia que Moreno le hable de repartirse sillones con Podemos cuando el PP-A y esa fuerza impidieron durante 80 días que hubiera Gobierno en Andalucía y parece que han mantenido "conversaciones de trastienda" sobre una posible moción de censura contra ella.

"SU AMBICIÓN LE EXIGE MÁS"

Por su parte, Moreno ha expresado que le preocupa que la presidenta no le dedique tiempo a Andalucía y eso cada vez lo estamos notando más. "Cada día su ambición le exige más y debe de emplearse con mayor ahínco para cumplir sus objetivos y aquí necesitamos a una presidenta al cien por cien de dedicación y de ambición por esta tierra", ha dicho Moreno a Díaz.

"Usted ya se ha ido y ese viaje no tiene retorno, porque Andalucía no es un plan B ni un cuartel de invierno al que volver a palos si le salen mal las primarias como un segundo plato", le ha dicho Moreno, quien ha indicado que, pase lo que pase, la presidenta "ha optado" ya.

Para Moreno, Susana Díaz pone "entusiasmo, ilusión y ganas para irse a Madrid", algo que, sin embargo, no ocurre para resolver los problemas de los andaluces, que necesitan una presidenta "al cien por cien". "Quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta, y eso es lo que le está pasando a usted", le ha advertido.

Moreno ha manifestado que ya es hora de que Susana Díaz ponga los pies en Andalucía y baje a la realidad, porque rendir cuentas ante el Parlamento es una de sus obligaciones, de manera que le ha exigido que ponga fecha a un debate general sobre la situación de la comunidad.

"Andalucía no puede esperar a que tenga libre su agenda interna, y es muy grave que usted tenga antes un debate sobre el PSOE que sobre los problemas de los andaluces", ha señalado Moreno en referencia al debate que celebrarán el lunes en Ferraz los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE. Ha dicho a la presidenta que ella debería estar el lunes en Andalucía, en lugar de abandonar su "obligación" de ocuparse de los asuntos de esta tierra porque está "distraída clarísimamente en su futuro". "No se puede gobernar a la carrera, a ratos y desde el whatsapp", le ha dicho.

De otro lado, Moreno ha indicado que no deja de sorprenderle "la confrontación de salón en primera persona" entre Susana Díaz y la dirigente de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ante el Pleno del Parlamento, en lo que constituye un "puro teatro para aparentar diferencias y después repartirse los sillones en distintos ayuntamientos de Andalucía", como los de Cádiz, Marbella, Granada, Torremolinos o en Priego de Córdoba.

Moreno, que ha indicado que PSOE-A y Podemos cada vez se parecen "muchos más", ha manifestado de Susana Díaz no es un "dique de contención como va vendiendo por el resto de España, sino que le abre las puertas de par en par al populismo de Podemos en los ayuntamientos de Andalucía".