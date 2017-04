La alcaldesa de París vaticina la derrota de Le Pen y reitera su apoyo a Hamon

Etiquetas

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha vaticinado este jueves la derrota de la candidata de Frente Nacional, Marine Le Pen, en las elecciones del próximo domingo en Francia, apelando a que la ciudadanía "no apueste por ideas de extrema derecha", al tiempo que ha reiterado su apoyo al candidato socialista Benoît Hamon.

La regidora ha atendido a periodistas tras el desayuno que ha mantenido en Madrid con el ex secretario general y candidato a las primarias socialistas, Pedro Sánchez, al que ha señalado como el líder que necesita la izquierda europea.

"Creo que Marine Le Pen no ganará, estamos haciendo todo para que no gane, no creo que la ciudadanía apueste por estas ideas de extrema derecha", ha señalado Hidalgo, en referencia a unos comicios "con muchas novedades".

Por su parte, ha resaltado el proyecto de Hamon, que aparece rezagado en los sondeos, al que ha señalado como líder de la izquierda francesa. "Estoy apoyando a mi candidato socialdemócrata, es el que ha ganado las primarias de la izquierda. La socialdemocracia debe ser un lugar en el que podamos hablar con todos y abrirnos, construir coaliciones amplias pero siempre saliendo de esta propuesta", ha recordado.

"Hamon ha ganado unas primarias, es un socialista y es una persona que lleva el ideal europeo, esa es la gran diferencia con (Jean-Luc) Melenchón", ha declarado Hidalgo, en una clara defensa del candidato socialista frente al izquierdista, quien ha protagonizado una remontada en las encuestas hasta contar con opciones de victoria en las elecciones del domingo.

Según la alcaldesa parisina, Hamon quiere llevar el espacio socialdemócrata "un espacio democrático, político y ciudadano", para ofrecer "un porvenir" que "ayude a Europa a salir".

Cuestionada por las diferencias entre la propuesta socialista y la de la candidatura independiente de Emmanuel Macron, exministro de Economía en el Gobierno socialista de François Hollande, ha tirado de ironía asegurando que Macron "no es de izquierda".