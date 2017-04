PRESUPUESTOS. RAJOY ESPERA CERRAR EL ACUERDO CON EL PNV “EN UN TIEMPO RELATIVAMENTE BREVE”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este sábado que “todavía no hay nada cerrado” con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y que “las negociaciones continúan”, pero que espera “cerrarlas en un tiempo relativamente breve”.En la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo, Rajoy describió la iniciativa del PNV de no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos como “una decisión que es importante y tiene un alto valor político”.En este sentido, reconoció que, si hubiesen presentado esa enmienda, habría sido “prácticamente imposible” sacar adelante las cuentas públicas.No obstante, puntualizó que “todavía no hay nada cerrado” y que “las negociaciones continúan”. Aseguró que él va a trabajar para que lleguen a buen puerto y que ya lo han hecho sus colaboradores, y dejó entrever: “Esperamos cerrarlas en un tiempo relativamente breve”. En cualquier caso, matizó que “no se trata de cambiar ningún cromo”, sino de ver ambas partes qué pueden aportar conjuntamente para el interés común, en una situación parlamentaria complicada.