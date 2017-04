RAJOY, DESDE BRASIL, VE URGENTE UNA “SOLUCIÓN PACTADA” EN VENEZUELA QUE DEVUELVA LA PALABRA AL PUEBLO

Etiquetas

- No habla de Aguirre, al tratarse de una comparecencia sin preguntas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este lunes desde Brasil que, dado “el grado de enconamiento” en Venezuela, es urgente alcanzar una solución pactada, que ha de pasar “ineludiblemente” por “devolver la palabra al pueblo del país caribeño, que es el verdadero depositario de la soberanía nacional”.Lo dijo al mantener un encuentro con los medios de comunicación tras reunirse en Brasilia con el presidente de la República Federativa de Brasil, Michel Temer, minutos después de que Esperanza Aguirre anunciase en Madrid su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del PP "por no haber vigilado" suficientemente cuando era presidenta regional a Ignacio González, que ha sido encarcelado por la 'Operación Lezo'.Al hablar sobre la agenda regional iberoamericana, Temer y Rajoy prestaron particular atención a la situación de Venezuela, un país “sumamente cercano” a ambos. “La situación en este país hermano nos preocupa y coincidimos en que, dado el grado de enconamiento resulta imperatoria una solución pactada”, sostuvo Rajoy.Desde su punto de vista, esta solución pasa “inevitablemente e ineludiblemente” por “devolver la palabra al pueblo venezolano”, ya que es el “depositario de la soberanía nacional”, expuso el jefe del Ejecutivo español en una comparecencia ante los medios de comunicación sin preguntas, por lo que no expresó su valoración ante la reciente dimisión de Aguirre. Rajoy aprovechó esta visita, la primera que hace a un país iberoamericano en la actual legislatura, para felicitar a Temer por las reformas que ha emprendido. Le transmitió, asimismo, su “convicción” de que a medio plazo “la seriedad” en la gestión de los asuntos públicos será recompensada.“Compartimos valores y una larga historia en común. El potencial de nuestras relaciones bilaterales es inmenso y espero que este viaje nos ayude a aprovecharlo plenamente”, destacó el presidente del Gobierno, que acto seguido puso en valor la “potente” presencia empresarial de España en Brasil.Así las cosas, celebró los “planes muy ambiciosos” que el Gobierno de Brasil tiene para su economía y mostró su absoluto convencimiento de que aún existe un “amplio margen” para incrementar la presencia de empresas españolas en Brasil, así como para potenciar el comercio bilateral. Igualmente, Rajoy hizo especial hincapié en la necesidad de impulsar un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. “España siempre ha sido y continuará siendo una decidida valedora del acuerdo de asociación”, declaró, antes de señalar que en estos momentos, “en los que algunos sienten tentaciones proteccionistas”, es necesaria una apertura al exterior y no sólo en términos estrictamente económicos.Rajoy concluyó diciendo que la reunión con su homólogo brasileño ha sido “muy provechosa”, dado que ambos han confirmado el “elevado grado de sintonía” y el deseo de “profundizar” en las relaciones. “Temer puede contar con el cariño, la amistad y la leal colaboración de España”, remachó.