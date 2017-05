España reafirmará en la cumbre de la OTAN su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa en 2024

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acude este jueves a la cumbre de la OTAN que se celebra en Bruselas con el compromiso de alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) del gasto en defensa en el año 2024, como acordaron los miembros de la Alianza en la cumbre de Cardiff celebrada en 2014.

Rajoy viajará a Bruselas acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien ha garantizado este jueves en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, que España está dispuesta a cumplir con ese compromiso.

La ministra ha recordado que la reclamación de Estados Unidos de un mayor compromiso del resto de países de la Alianza no es nueva, sino que ya venía de la Administración de Barack Obama, aunque ahora Donald Trump la haya dicho "de manera más rotunda o con palabras a las que no estamos acostumbrados porque no son políticamente correctas".

En este sentido, ha reconocido que España no tiene actualmente unos gastos elevados en materia de defensa, pero su compromiso es alcanzar el 2% del PIB en una década. "Iremos preparando en ese decalaje de diez años alcanzar ese compromiso. Es importante para todos", ha reafirmado.

Cospedal ha insistido en que el gasto en defensa es básico para garantizar la paz y seguridad de España, ya que actualmente los riesgos "no tienen que ver con las fronteras físicas". "Que tenemos que incrementar el gasto en defensa para evitar que las amenazas lleguen a las familias es algo que tenemos que asumir", ha insistido apuntando como argumento que "algunos están en contra de nuestro modelo de convivencia".